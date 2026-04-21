W skrócie

Cztery drony bojowe znaleziono w południowo-wschodniej Finlandii na przełomie marca i kwietnia. Władze kraju twierdzą, że bezzałogowce wtargnęły na fińskie terytorium prawdopodobnie podczas ostatnich ataków Ukrainy na porty i terminale naftowe w Rosji, położone nad Zatoką Fińską.

Finlandia. Wojska rezerwy mobilizowane, będą wypatrywać dronów

Służby zakładają, że w trudnodostępnym terenie może leżeć więcej rozbitych dronów, a część mogła również spaść do morza.

- Zmiany w obszarze bezpieczeństwa mogą być gwałtowne, a ostatnie incydenty z dronami mogą budzić obawy - powiedział szef wydziału gotowości bojowej w sztabie sił zbrojnych gen. Aki Heikkinen.

Finlandia wobec tego planuje powołać rezerwistów do monitorowania przestrzeni. Oficjalnie mobilizacja ma odbywać się w ramach ćwiczeń doszkalających.

Według ministra obrony Anttiego Hakkanena to pierwszy przypadek, gdy rezerwiści zostaną powołani na ćwiczenia w celu przygotowania do tego rodzaju zadań. Siły zbrojne zadeklarowały, że nie będą publicznie informować o szczegółach zadań dla rezerwistów ani też o miejscu i czasie organizowanych ćwiczeń.

Rezerwy sił zbrojnych Finlandii mają wzrosnąć do miliona osób

Fińska armia opiera się na powszechnej obowiązkowej służbie wojskowej dla mężczyzn oraz szerokiej rezerwie. Na czas wojny wielkość sił zbrojnych określona jest na 280 tys. żołnierzy, których stan uzupełnia się w miarę potrzeby siłami rezerwy liczącej obecnie ok. 870 tys. obywateli.

W 2031 r. liczebność rezerwy - dzięki podniesieniu na mocy ustawy z 2025 r. górnej granicy wieku żołnierzy tworzących rezerwę z 50 do 65 lat - wzrośnie do około miliona.

W związku z incydentami z dronami fińskie siły powietrzne oraz marynarka wojenna wzmocniły nadzór nad przestrzenią powietrzną oraz wodami terytorialnymi. Według administracji wojskowej codzienne misje patrolowe pochłaniają znaczne zasoby stałego personelu wojskowego.

Bocheński w "Graffiti" o sporze w PiS: Odciąga uwagę od Przemysława Czarnka Polsat News