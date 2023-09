Według dziennika "Helsingin Sanomat" Siły Zbrojne Finlandii od lat zawierają z prywatnymi właścicielami umowy użytkowania gruntów. Jednak w ciągu ostatniego półtora roku, tj. od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę , zainteresowanie wojska kluczowymi terenami, położonymi np. przy ważnych szlakach komunikacyjnych, znacznie się zwiększyło. Takich umów od tamtego czasu zawarto już kilkadziesiąt , a listy z propozycją odpłatnego wykorzystania nieruchomości rozesłano do wielu mieszkańców wschodniej Laponii czy Karelii .

Fińskie wojsko na zajętych działkach może budować umocnienia

Po zawartym porozumieniu, armia może wykorzystać teren do własnych celów, informując o tym właściciela najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Może więc np. przystąpić do budowy umocnień w normalnych warunkach pokoju i nie jest do tego potrzebne wprowadzenie formalnego stanu wyjątkowego na terenie kraju czy na danym obszarze.