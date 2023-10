Finlandzka straż przybrzeżna podała, że we wtorek rano wykryto "wyraźne uszkodzenie rurociągu". - Wydaje się, że uszkodzenia zostały spowodowane czynnikami zewnętrznymi - dodano. Biuro Śledcze Finlandii zaznacza, że nadal trwa weryfikacja, w jaki sposób doszło do zniszczenia - celowo czy przypadkiem. Co więcej, w tej sprawie wszczęto dochodzenie. Jednak chwilę później poinformowały, że "wielkość uszkodzenia wskazuje na to, że doszło do celowego działania".