W skrócie Minister obrony Finlandii Antti Hakkanen ocenił, że poziom ryzyka na wschodniej flance NATO jest wysoki w związku z rosyjskimi atakami.

Władze w Helsinkach ze szczególną uwagą monitorują sytuację w Polsce, gdzie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski i drony.

Rosyjski atak z 21 listopada 2026 r. na Ukrainę był jednym z największych od początku pełnoskalowej wojny, co potwierdził wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

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- Poziom ryzyka na wschodniej flance jest niestety wysoki - przekazał minister w komentarzu dla fińskiej agencji STT.

"Poważne zjawiska". Finlandia o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

- A jeśli zaczynają się pojawiać tak poważne zjawiska, że pociski manewrujące wlatują na terytorium krajów NATO, to będziemy mówić o znacznie bardziej niebezpiecznym rozwoju sytuacji - dodał Hakkanen.

- Mimo że trwają negocjacje pokojowe, to Rosja nadal atakuje cele cywilne na Ukrainie i zachowuje się lekkomyślnie na szerszą skalę - stwierdził.

Według Hakkanena w krajach granicznych trzeba mieć świadomość, że wojna jest "bardzo blisko". Świadczą o tym również - przypomniał - ostatnie wydarzenia w Zatoce Fińskiej, gdzie w ubiegłym tygodniu ukraińskie drony uderzyły w rosyjski okręt wojenny znajdujący się kilkadziesiąt kilometrów od południowych Finlandii.

- Dlatego w Helsinkach wydarzenia z Polski monitorowane są ze szczególną dokładnością - podkreślił.

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W piątek wczesnym rankiem trzy rosyjskie obiekty wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej Polsce podczas jednego z ataków na zachodnią Ukrainę. W dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy. Według służb w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w nocy operowało rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu, które wystrzeliwało zarówno rakiety Kindżał, rakiety Ch-101 oraz znaczną liczbę dronów odrzutowych i dronów klasycznych. Później gen. dyw. Ireneusz Nowak sprecyzował, że w sumie Rosja użyła 26 pocisków Kalibr, 72 rakiet Ch-101, 503 dronów (z czego 202 odrzutowych) oraz siedmiu bombowców dalekiego zasięgu Tu-95 i czterech Tu-160.

- Już dzisiaj możemy powiedzieć, że ten atak Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z oddziaływaniem na Rzeczpospolitą był jednym z największych od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie. To świadczy o tym, że Rosja w żaden sposób nie deeskaluje, nie zatrzymuje się, tylko przekracza kolejne granice - stwierdził Kosiniak-Kamysz.



