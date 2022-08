"Kiedy jesteś na wakacjach, wielu Ukraińców zostaje bez domu, do którego można wrócić" - brzmi hasło na plakacie.

Według Kokoomusnuoret w ostatnich tygodniach coraz więcej turystów z Rosji otrzymywało wizy na wyjazdy do Finlandii, co może być przez nich wykorzystane do ominięcia sankcji i wjazdu do innych krajów strefy Schengen.

"Kokoomusnuoret nie akceptuje takiej procedury i domaga się od rządu powrotu z urlopu i wprowadzenia zakazu wydawania wiz Rosjanom" - napisano w komunikacie prasowym ruchu młodzieżowego.

Bilboard ma przypominać o rzeczywistości

"Chcieliśmy przypomnieć o rzeczywistości, jaka panuje na Ukrainie" - wyjaśnił przedstawiciel Kokoomusnuoret Joel Elmachi w komentarzu dla prasy.

Wcześniej szefowie frakcji parlamentarnych partii rządzących w Finlandii oświadczyli, że są gotowi ograniczyć wydawanie Rosjanom wiz turystycznych. Jednocześnie podkreślili, że ewentualne ograniczenia nie powinny dotyczyć dysydentów i osób, które mają krewnych w Finlandii.



Komisja Europejska stoi na stanowisku, iż nie może podjąć decyzji o ograniczeniu wydawania wiz do strefy Schengen obywatelom Rosji, ponieważ system sankcji jest wymierzony konkretnie w rosyjskie władze i elity, natomiast ograniczenia turystyczne mogą być wprowadzane niezależnie przez państwa członkowskie UE.