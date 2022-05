Finlandia i Szwecja bez zielonego światła. Erdogan zapowiada blokadę

Jak podaje AFP, prezydent Turcji nie zgodzi się na przyjęcie do NATO Finlandii i Szwecji, które zadeklarowały taką chęć. Wcześniej szefowa MSZ Szwecji Ann Linde przyznawała, że w tej sprawie nie ma zgodności między jej krajem a Turcją.

Czego dotyczy spór?

- Nie zamykamy drzwi. Ale generalnie podnosimy tę kwestię jako kwestię bezpieczeństwa narodowego Turcji" - komentował z kolei rzecznik prezydenta Turcji Ibrahim Kalin.

Zaznaczył, że Partia Pracujących Kurdystanu (PKK), która w Turcji uznana jest za organizację terrorystyczną, pozyskuje fundusze i rekrutuje w Europie, a jej obecność jest "silna, otwarta i rozpoznawalna", zwłaszcza w Szwecji. - To, co należy zrobić, jest jasne: te kraje muszą przestać umożliwiać PKK obecności na ich terytorium - powiedział Kalin.

- Jeśli oni (Finlandia i Szwecja) mają opinię publiczną zaniepokojoną własnym bezpieczeństwem narodowym, my mamy opinię publiczną, która jest równie zaniepokojona własnym bezpieczeństwem - podkreślił rzecznik prezydenta - Musimy na to spojrzeć ze wspólnego punktu widzenia - dodał.

Już w piątek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że nie może pozytywnie rozpatrywać próby dołączenia do NATO przez Szwecję i Finlandię, ponieważ są one schronieniem dla wielu organizacji terrorystycznych. Erdogan zaznaczył wówczas, że Turcja - jako państwo członkowskie NATO - mogłaby zawetować wstąpienie Szwecji i Finlandii do Sojuszu.