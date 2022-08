Prezydent USA Joe Biden podjął decyzję w sprawie podpisania dokumentów ratyfikacyjnych dla wejścia Szwecji i Finlandii do NATO podjął we wtorek 9 sierpnia.

Biden: Największy i najsilniejszy Sojusz w historii świata

- Pokazujemy, tu w Białym Domu, ogromne wsparcie dla Szwecji i Finlandii w ich drodze do akcesji do NATO. Oba te państwa podjęły decyzję o przyłączenia się do Sojuszu. To historyczny moment - zaznaczył Biden.

Jak dodał, dziś "podejmujemy kolejny ważny krok". - Dziś podpiszę dokumenty ratyfikujące dla akcesji Szwecji i Finlandii w NATO. To oznacza, że będziemy mieli do czynienia z największym i najsilniejszym sojuszem w historii świata - podkreślił.

Prezydent USA zwrócił uwagę, że dziś najważniejszą rolą NATO jest "odstraszanie". - Oba te kraje spełniają wszystkie wymagania NATO. Nasz sojusz będzie silniejszy, a Ameryka będzie bezpieczniejsza. To porozumienie ponad podziałami. Pokazujemy światu, że Stany mogą robić rzeczy wielkie, ponad podziałami politycznymi - mówił Joe Biden.

Polityk skrytykował też działania Rosji. - Putin chciał nas podzielić, chciał finlandyzacji NATO, a dostał natoizację Finlandii i Szwecji - zaznaczył. Prezydent USA dodał przy tym, że NATO będzie zawsze broniła terytoriów swoich sojuszników. Nawiązał przy tym do sięgnięcia po art. 5 Sojuszu, które miało miejsce jeden raz w historii - 11 września 2001 roku.

Szwecja i Finlandia a NATO. USA z niemal jednogłośną decyzją

Wcześniej - w czwartek 4 sierpnia - amerykański Senat niemal jednogłośnie podjął decyzję o wyrażeniu zgody na ratyfikację protokołów akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.

Przeciwko przyjęciu Szwecji i Finlandii zagłosował tylko jeden z setki senatorów, Republikanin Josh Hawley, zaś inny, Rand Paul, wstrzymał się od głosu. Trzech senatorów nie wzięło udziału w głosowaniu.



Do uchwały dołączono poprawkę nawołującą państwa Sojuszu do spełnienia wymogu wydatków na obronność na poziomie 2 proc. PKB.

Szwecja i Finlandia a NATO. Decyzja Polski

Na podobny krok w sprawie akcesji Szwecji i Finlandii do NATO pod koniec lipca zdecydował się prezydent Andrzej Duda.

- To bardzo ważny dzień, nie tylko dla naszej części Europy, ale to także bardzo ważny dzień dla przyszłych pokoleń Polaków i tych, którzy w tej części Europy będą żyli - mówił wówczas prezydent.

- Wierzę, że dzięki temu wolny świat zwycięży, a w efekcie zwycięży także Ukraina, obroni się przed Rosją, i że będziemy mogli w spokoju i pokoju dalej się rozwijać i żyć, tak jak nam wszystkim o to chodzi.



Wcześniej ustawy przyjął Senat. Sejm uchwalił je 7 lipca.

Szwecja a Finlandia w NATO

Decyzja Szwecji i Finlandii o chęci przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego to efekt napaści Rosji na Ukrainę, która trwa od 24 lutego tego roku.

Droga obu państw do członkostwa w NATO rozpoczęła się 5 lipca w czasie posiedzenia ambasadorów państw członkowskich. Wówczas podpisano protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekka Haavisto i szwedzkiej minister spraw zagranicznych Ann Linde.

Oznacza to, że oba kraje mają prawo do udziału w obradach NATO jako obserwatorzy. Nie mają jednak prawa głosu.

Do tej pory zgodę na akcesję Szwecji i Finalndii wyraziły parlamenty 21 państw członkowskich Sojuszu. Zaporą może być Turcja, która co prawda zgodziła się nad podpisanie dokumentów z 5 lipca, jednak w dalszym ciągu grozi krajom-kandydatom blokadą ich wniosku.

Turcja, oskarża oba kraje o wspieranie grup, które Turcja uznaje za organizacje terrorystyczne.