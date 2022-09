Szef fińskiego MON przyznał, że ostatnie wydarzenia związane z Nord Stream "nie stanowią zagrożenia militarnego dla Finlandii, ale jest to poważna sprawa, gdy do wybuchów dochodzi na Morzu Bałtyckim". Dodał, że sprawa wymaga wyjaśnień i jest w kontakcie z władzami Danii i Szwecji.

Większość fińskich komentatorów uważa, że za wybuchami stoi Rosja

Linie przesyłowe Nord Stream, prowadzące z Rosji, z okolic Wyborga do Niemiec, przebiegają w poprzek Zatoki Fińskiej, także przez wyłączną strefę ekonomiczną Finlandii na odcinku ponad 370 km, na głębokości od kilkudziesięciu do ok. 200 m i w odległości ok. 30 km od brzegów Finlandii.

Reklama

Większość fińskich komentatorów uważa, że za wybuchami, zarejestrowanymi przez duńskie i szwedzkie służby w pobliżu miejsc wycieków gazu z rurociągów, stoi prawdopodobnie Rosja, dążąca do zastraszenia Europy. Także minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto "nie wykluczył sabotażu" i przyznał, że skala uszkodzeń wskazuje na "działalność państwa".

Prezydent Łotwy o "nowej fazie agresji"

Z kolei minister spraw wewnętrznych Łotwy Kristaps Eklons podkreślił, że obecnie odpowiednie służby nie mają informacji stanowiącej podstawę do ogłoszenia podwyższonego poziomu zagrożenia terrorystycznego w kraju. Jak przekazał z kolei premier Kriszjanis Karinsz, cytowany przez agencję LETA, w związku z incydentami łotewskie służby podejmują działania, by zapobiec możliwym zagrożeniom dla łotewskiej infrastruktury krytycznej, w szczególności systemu energetycznego.

Prezydent Łotwy Egils Levits powiedział natomiast w środę, że "Rosja, uszkadzając gazociąg Nord Stream, rozpoczęła nową fazę agresji" - pisze agencja LETA. Jak dodał, NATO jest na to przygotowane i już trwają "odpowiednie konsultacje" poświęcone tej kwestii. Prezydent zapewnił, że łotewskie służby bezpieczeństwa są gotowe, by zapobiegać wszelkim zagrożeniom.

Zdjęcie Prezydent Łotwy Egils Levits / PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Minister obrony Artis Pabriks oświadczył, że wysadzenie gazociągów to "sabotaż, do którego doszło w bezpośredniej bliskości terytorium NATO". Z kolei szef MSZ Edgars Rinkeviczs ocenił, że "sabotaż wobec gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 powinien być zaklasyfikowany jako najpoważniejszy incydent w kwestii bezpieczeństwa i środowiska w Morzu Bałtyckim". - Wygląda na to, że wkraczamy w nowe stadium wojny hybrydowej - dodał.

Awaria Nord Stream. Premier Danii: Były to działania celowe

W poniedziałek w rurociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2 stwierdzono gwałtowny spadek ciśnienia i wyciek gazu. Duńskie władze odkryły łącznie trzy nieszczelności w gazociągach. Duński urząd ds. energii potwierdził, że są to dwa wycieki z NS1 na północny wschód od Bornholmu i jeden z NS2 na południowy wschód od tej wyspy.

Były to działania celowe, w pobliżu gazociągów Nord Stream zaobserwowano wybuchy - powiedziała we wtorek wieczorem premier Danii Mette Frederiksen.