Finlandia chce dołączyć do NATO. Morawiecki: Dobra wiadomość dla Polski i Europy

"Decyzja Finlandii o rozpoczęciu procedury przystąpienia do NATO, to bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski i Europy" - ocenił premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że Polska opowiada się za jak najszybszym przyjęciem Finlandii do Sojuszu.

