Interia współpracuje z najważniejszymi gazetami na świecie. Publikujemy informację założonego w 1888 roku brytyjskiego dziennika "Financial Times" o kryzysie, jaki grozi branży lotniczej w związku z zamknięciem cieśniny Ormuz.

ACI Europe, organizacja reprezentująca lotniska w UE, poinformowała, że zapasy paliwa lotniczego są coraz mniejsze, a "wpływ działań militarnych na popyt" dodatkowo napina łańcuch dostaw.

W liście, do którego dotarł "Financial Times", organizacja ostrzegła unijnego komisarza ds. transportu Apostolosa Tzitzikostasa o "rosnących obawach branży lotniskowej dotyczących dostępności paliwa lotniczego, a także potrzebie proaktywnego monitoringu i działań ze strony UE".

"Jeśli przepływ przez cieśninę Ormuz nie zostanie wznowiony w istotny i stabilny sposób w ciągu najbliższych trzech tygodni, systemowe braki paliwa lotniczego staną się dla UE rzeczywistością" - napisano w liście.

Jak dodano w piśmie, zbliżający się szczyt sezonu letniego - "kiedy ruch lotniczy umożliwia funkcjonowanie całego ekosystemu turystycznego, od którego zależy wiele gospodarek UE" - dodatkowo wzmacnia te obawy.

Niektóre kraje azjatyckie, w tym Wietnam, zaczęły racjonować paliwo lotnicze z powodu niedoborów. Europa jak dotąd nie doświadczyła powszechnych braków, choć ceny paliwa podwoiły się, a linie lotnicze ostrzegały przed odwoływaniem lotów.

Pasażerowie na lotnisku we Frankfurcie (tam akurat odwołano loty z powodu strajków) KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Mimo ogłoszenia przez Donalda Trumpa dwutygodniowego zawieszenia broni w wojnie z Iranem światowe ceny ropy pozostały wysokie.

Jak wynika z danych agencji Argus Media, referencyjne ceny paliwa lotniczego w północno-zachodniej Europie zamknęły się w czwartek na poziomie 1 573 dol. za tonę - wobec około 750 dol. za tonę przed wybuchem wojny z Iranem.

Europejskie linie lotnicze twierdzą, że powinny mieć wystarczająco paliwa na kilka tygodni, jednak dostawcy nie są w stanie zagwarantować dostaw na maj.

W ubiegły weekend cztery włoskie lotniska wprowadziły ograniczenia dotyczące paliwa lotniczego po zakłóceniach u kluczowego dostawcy, choć niedobór nie był bezpośrednio powiązany z cieśniną Ormuz. Przez ten przesmyk przebiega trasa transportu około 40 proc. światowych dostaw paliwa lotniczego.

W liście ACI Europe wezwała do uruchomienia monitoringu podaży w skali całej UE, aby branża mogła lepiej koordynować reakcję. "Na razie nie ma w UE monitoringu produkcji i dostępności paliwa lotniczego" - podkreślono.

"Zacisk podaży poważnie zakłóciłby funkcjonowanie lotnisk i łączność lotniczą, niosąc ryzyko dotkliwych skutków gospodarczych dla społeczności, których to dotyczy, i dla Europy w przypadku systemowych braków paliwa lotniczego" - czytamy.

Linie lotnicze zaczęły już ograniczać część połączeń, ponieważ wyższe ceny paliwa lotniczego sprawiły, że niektóre trasy stały się nieopłacalne.

Delta Air Lines zapowiedziały, że tną siatkę połączeń o 3,5 proc., w tym wybrane rejsy w środku tygodnia i nocne, by zminimalizować skutki droższego paliwa. Spółka spodziewa się dodatkowych 2 mld dol. kosztów paliwa między kwietniem a czerwcem.

Air New Zealand również ograniczyły część połączeń z powodu wyższych kosztów paliwa, a polskie linie LOT redukują mniej popularne rejsy - jednocześnie spodziewając się podwyżek cen biletów.

Autor: Peter Campbell, Londyn

Współpraca: Raphael Minder, Warszawa

Data Publikacji: 10 kwietnia 2026 r.

