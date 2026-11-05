Finał głośnej sprawy, chodzi o kable na Bałtyku. Fiński sąd orzekł karę

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Rosyjski kapitan i azerbejdżański członek załogi statku Fitburg zostali skazani na wieloletnie więzienie. Jednostka, płynąc z Rosji, w sylwestra 2025 roku uszkodziła podwodne kable, prowadzące z Helsinek do Tallina. Fiński sąd uznał ich winnymi sabotażu i zniszczenia infrastruktury i orzekł karę surowszą niż wnosiła prokuratura.

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Statek Fitburg
Finlandia. Więzienie dla załogi statku płynącego z Rosji. Zniszczyli podwodne kableMARKKU ULANDER / LEHTIKUVAAFP

W skrócie

  • Sąd w Finlandii skazał kapitana statku na 3,5 roku więzienia, a członka załogi na dwa lata i dziesięć miesięcy za uszkodzenie kabli telekomunikacyjnych.
  • Skazani odpowiadali za ciągnięcie kotwicy po dnie morskim, co doprowadziło do uszkodzenia infrastruktury na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Estonii.
  • Incydent z udziałem statku, płynącego z Petersburga, wpisuje się w serię uszkodzeń infrastruktury na Bałtyku, które eksperci łączą z rosyjskimi działaniami hybrydowymi.
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Kapitan Andriej Makismienko został skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności, a członek załogi Wusal Meczidow na dwa lata i dziesięć miesięcy - przekazał fiński publiczny nadawca Yle.

Dodano, że kary są surowsze niż te, o które wnosiła prokuratura.

Finlandia. Więzienie dla załogi statku płynącego z Rosji

Sąd uznał, że skazani byli odpowiedzialni za opuszczenie kotwicy, która była przez 130 km ciągnięta po dnie morskim i uszkodziła dwa kable telekomunikacyjne prowadzące do Estonii.

Dodano, że zagrożone były również inne kable oraz gazociąg. Do uszkodzenia kabli doszło na wodach wyłącznej strefy ekonomicznej Estonii. Śledztwo prowadzono w koordynacji z władzami tego państwa. Obaj oskarżeni nie przyznali się do winy.

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130-metrowy statek handlowy płynął z Petersburga do izraelskiej Hajfy z ładunkiem rosyjskiej stali. 31 grudnia 2025 r. Fitburg został przejęty na wodach Zatoki Fińskiej przez fińskie służby, które zatrzymały wszystkich 14 członków załogi i sam statek. Jednostka płynęła pod banderą karaibskiego państwa St. Vincent i Grenadyny.

Seria incydentów na Bałtyku. Uszkodzenia podwodnych kabli

Od 2022 r. na Morzu Bałtyckim doszło do serii incydentów, polegających na uszkodzeniu podmorskiej infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej. Według wielu ekspertów i polityków zdarzenia te mogą być aktami sabotażu i częścią wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję przeciwko Zachodowi.

Finlandia coraz bardziej stanowczo reaguje na te zagrożenia - skomentowała agencja Reutera. We wrześniu około 300 funkcjonariuszy fińskiej straży granicznej, żołnierzy i policjantów ćwiczyło na Morzu Bałtyckim przejmowanie statku, dokonującego sabotażu morskiego.

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