Filmik, który w Halloween opublikował w swoich mediach społecznościowych wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, obiegł internet i zaskoczył odbiorców. Polityk postanowił zażartować z samego siebie i pokazał się w przebraniu nawiązującym do popularnego mema.

Chodzi o ilustrację przedstawiającą Vance'a z bujnymi, kręconymi włosami i z tekstem "nie podziękowaliście". Z okazji Halloween polityk założył podobną perukę i opublikował w mediach społecznościowych filmik w przebraniu.

Rozwiń

Wypowiada na nim zdanie nawiązujące do serii memów krążących po sieci. Na nagraniu widać, jak otwiera drzwi i mówi: "Wesołego Halloween, dzieciaki. Pamiętajcie, podziękujcie". Następnie Vance wiruje w fioletowym świetle w rytm upiornego motywu przewodniego "Strefy mroku".

Zaskoczenie w Halloween. J.D. Vance zadrwił z samego siebie

Memy z wizerunkiem wiceprezydenta USA pojawiły się po tym, kiedy podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Białego Domu w lutym 2025 roku poradził prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, aby podziękował Donaldowi Trumpowi za pomoc militarną.

Choć na Vance'a spadła wówczas fala krytyki, to opublikowany niedawno filmik spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Nagranie w ciągu kilkunastu godzin zebrało ponad 593 tys. polubień i blisko 15 tys. komentarzy.

To nie jedyny prześmiewczy materiał, który Vance opublikował w swoich mediach społecznościowych z okazji Halloween. W sieci można znaleźć także zdjęcie swojej twarzy z podpisem "Słyszysz krzyki?".

Śląskim szpitalom kończą się kontrakty z NFZ. Co dalej? Polsat News