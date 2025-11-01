Filmik J.D. Vance'a podbija internet. Zażartował z samego siebie

Alicja Krause

Alicja Krause

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance postanowił wykorzystać Halloween do tego, aby zażartować samego siebie. Inspirując się memami, które okrążyły internet po pamiętnym spotkaniu jego, Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu, polityk założył perukę z bujnymi, kręconymi włosami i operował tekstem "nie podziękowaliście".

J.D. Vance opublikował filmik z okazji Halloween. Zażartował z siebie
J.D. Vance opublikował filmik z okazji Halloween. Zażartował z siebiejdvance/Instagram / @JDVance/Xmateriał zewnętrzny

Filmik, który w Halloween opublikował w swoich mediach społecznościowych wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, obiegł internet i zaskoczył odbiorców. Polityk postanowił zażartować z samego siebie i pokazał się w przebraniu nawiązującym do popularnego mema.

Chodzi o ilustrację przedstawiającą Vance'a z bujnymi, kręconymi włosami i z tekstem "nie podziękowaliście". Z okazji Halloween polityk założył podobną perukę i opublikował w mediach społecznościowych filmik w przebraniu.

Wypowiada na nim zdanie nawiązujące do serii memów krążących po sieci. Na nagraniu widać, jak otwiera drzwi i mówi: "Wesołego Halloween, dzieciaki. Pamiętajcie, podziękujcie". Następnie Vance wiruje w fioletowym świetle w rytm upiornego motywu przewodniego "Strefy mroku".

Zaskoczenie w Halloween. J.D. Vance zadrwił z samego siebie

Memy z wizerunkiem wiceprezydenta USA pojawiły się po tym, kiedy podczas spotkania w Gabinecie Owalnym Białego Domu w lutym 2025 roku poradził prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, aby podziękował Donaldowi Trumpowi za pomoc militarną.

Zobacz również:

Donald Trump z żoną Melanią
Świat

Tłumy na zabawie w Białym Domu. Uczestniczył w niej Donald Trump

Marcin Boniecki
Marcin Boniecki

    Choć na Vance'a spadła wówczas fala krytyki, to opublikowany niedawno filmik spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Nagranie w ciągu kilkunastu godzin zebrało ponad 593 tys. polubień i blisko 15 tys. komentarzy.

    To nie jedyny prześmiewczy materiał, który Vance opublikował w swoich mediach społecznościowych z okazji Halloween. W sieci można znaleźć także zdjęcie swojej twarzy z podpisem "Słyszysz krzyki?".

    Zobacz również:

    Tragedia w Zdunach w Wielkopolsce. Siedmiolatek wybiegł na jezdnię
    Wielkopolskie

    Tragiczny finał halloweenowej zabawy. Nie żyje siedmiolatek

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    Śląskim szpitalom kończą się kontrakty z NFZ. Co dalej?Polsat News

    Najnowsze