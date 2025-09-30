Filipiny nawiedzone przez silne trzęsienie ziemi. Służby mówią o ofiarach

W skrócie W wyniku silnego trzęsienia ziemi na Filipinach zginęło co najmniej pięć osób, a wiele budynków i dróg zostało uszkodzonych.

Chwilę po wystąpieniu wstrząsów władze ostrzegły przed "niewielkim zaburzeniem poziomu morza".

Wcześniej silne trzęsienia ziemi dotknęły również Indonezję i rosyjską Kamczatkę.

Jak podał amerykański "The New York Times", w wyniku wtorkowego trzęsienia ziemi na Filipinach śmierć poniosło co najmniej 20 osób. Dziennikarze powołali się na informacje udzielone przez miejscowe służby.

Silne wstrząsy doprowadziły do uszkodzenia wielu budynków i dróg, a przy tym spowodowały nagłe przerwy w dostawie prądu do niektórych miejscowości.

Trzęsienie ziemi na Filipinach. Biuro sejsmologiczne wydało ostrzeżenia

Po trzęsieniu ziemi lokalne biuro sejsmologiczne ostrzegło przed możliwym "niewielkim zaburzeniem poziomu morza" i zaapelowało do mieszkańców centralnych wysp Leyte, Cebu i Biliran, aby "trzymali się z dala od plaży i nie udawali się na wybrzeże".

Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku poinformowało jednocześnie, że "nie ma zagrożenia tsunami i nie ma potrzeby podejmowania działań".

Epicentrum trzęsienia znajdowało się około 17 kilometrów na północny wschód od Bogo, nadmorskiego miasta liczącego około 90 tys. mieszkańców. Z kolei drugie we wtorek trzęsienie ziemi, o magnitudzie 6,0, odnotowano u wybrzeży Jawy, największej wyspy Indonezji.

Filipiny i Indonezja znajdują się w tzw. pacyficznym pierścieniu ognia, czyli strefie częstych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych. W strefie tej znajduje się duża liczba rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Występuje tam ok. 90 proc. wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

Poważne wstrząsy na Kamczatce. "Najsilniejsze od dziesięcioleci"

Z kolei w połowie września doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 w rejonie rosyjskiej Kamczatki. Centrum Ostrzegania przed Tsunami początkowo informowało, że na Pacyfiku tworzą się "niebezpieczne" fale. Ostatecznie zagrożenie odwołano.

Trzęsienie ziemi miało miejsce 111 kilometrów na wschód od rosyjskiego miasta Pietropawłowsk Kamczacki, na głębokości 39,5 kilometra. Władze nie informowały wówczas o poszkodowanych ani zniszczeniach.

Inne wstrząsy na Kamczatce miały natomiast miejsce w lipcu. Wówczas odnotowano magnitudę wynoszącą 8,7. Władze Kraju Kamczackiego oceniły, że to najsilniejsze trzęsienie ziemi "od dziesięcioleci".

