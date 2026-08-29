W skrócie Premier Słowacji Robert Fico powiedział, że nie można demonizować Rosji ani wypychać jej z Europy. Skrytykował także decyzję Ukrainy o budowie Panteonu Narodowego.

Robert Fico stwierdził, że pokój i bezpieczeństwo w Europie są możliwe tylko z udziałem Rosji oraz wyraził negatywną opinię na temat wsparcia Unii Europejskiej dla wojny na Ukrainie.

Słowackie Powstanie Narodowe, które wybuchło 29 sierpnia 1944 roku, jest dla Słowaków świętem państwowym i jednym z kluczowych wydarzeń współczesnej historii Słowacji.

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- Każde państwo musi szanować uzasadnione interesy bezpieczeństwa innego państwa. Rosję należy krytykować, gdy popełnia błędy, ale nie można jej demonizować i wypychać z Europy - stwierdził Robert Fico podczas uroczystości w Bańskiej Bystrzycy z okazji 82. rocznicy wybuchu Słowackiego Powstania Narodowego.

Jego zdaniem Unia Europejska jest projektem pokojowym i nie powinna być narzędziem walki przeciwko Rosji. - Unia Europejska nie potrzebuje więcej broni i rusofobii - powiedział i dodał, że UE potrzebuje więcej dyplomacji.

Robert Fico: Pokój i bezpieczeństwo w Europie można osiągnąć tylko z Rosją

Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku słowacki premier spotkał się z Władimirem Putinem trzykrotnie. Ostatni raz miał miejsce w maju w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa.

Fico stwierdził również w przemówieniu, że pokój i bezpieczeństwo w Europie można osiągnąć tylko z Rosją. - To, co obecnie robi Unia Europejska w kwestii wsparcia wojny na Ukrainie, jest ogromnym błędem strategicznym - ocenił.

Robert Fico skrytykował również Kijów za budowę Ukraińskiego Panteonu Narodowego, upamiętniającego członków Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA).

- Budując pamięć narodową, trudno jest tworzyć panteon osób, których nie da się oddzielić od ideologii faszystowskiej. Nie da się oddzielić tych osób od faktu, że byli oni częścią Holokaustu, że mordowali tysiące polskich, a także innych cywilów. Nie można wyciągać "banderowców" i czynić z nich bohaterów tylko dlatego, że walczyli o niepodległość narodową. Niebezpieczne jest mieszanie ról ofiar i sprawców - powiedział.

Słowackie Powstanie Narodowe

Dla Słowaków rocznica wybuchu Słowackiego Powstania Narodowego 29 sierpnia 1944 r. jest świętem państwowym, a samo powstanie jest jednym z najważniejszych wydarzeń współczesnej historii Słowacji.

Zbrojny opór przeciwko niemieckiej okupacji i krajowemu reżimowi kolaborującemu z III Rzeszą po dwóch miesiącach zakończył się klęską, ale powstańcom dość długo udało się wiązać część sił niemieckich, których nie można było wykorzystać na froncie wschodnim.



