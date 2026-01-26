Fico zapowiada pilne spotkanie, krążą pogłoski. "Przestraszył się Trumpa"
Premier Słowacji Robert Fico poinformował, że w najbliższych dniach spotka się prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Według jednego ze słowackich polityków szef rządu "przestraszył się" ostatniego spotkania z Donaldem Trumpem. To owiane było tajemnicą; o przebiegu rozmów poinformowano dopiero po powrocie Ficy do kraju.
W skrócie
- Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
- Andrej Danko stwierdził, że decyzja Ficy wynika z obaw po niedawnym spotkaniu z Donaldem Trumpem.
- Robert Fico rozmawiał z Donaldem Trumpem między innymi o Ukrainie, Unii Europejskiej i współpracy w zakresie energetyki jądrowej.
Portal aktuality.sk przypomniał, że premier Robert Fico opublikował w piątek wieczorem w mediach społecznościowych nagranie, w którym podsumował serię swoich zagranicznych podróży, podczas których odwiedził Paryż i Brukselę.
Robert Fico spotka się z Emmanuelem Macronem. Zaskakujące słowa koalicjanta
Na koniec swojego wystąpienia szef słowackiego rządu poinformował, że w przyszły czwartek spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. - Zakres rozmów będzie ogromny - przekazał.
Głos w sprawie zabrał Andrej Danko, przewodniczący wchodzącej w skład rządowej koalicji partii SNS.
Według niego Fico zamierza spotkać się z Macronem, ponieważ "przestraszył się" ostatniego spotkania z Donaldem Trumpem. Polityk nie wyjaśnił jednak, o co dokładnie chodzi.
Być może Fico chce pójść śladem premiera Węgier, który dotychczas umiejętnie grał na dwa fortepiany, zachowując poprawne relacje z przywódcami Unii Europejskiej oraz Białym Domem.
Premier Słowacji spotkał się z Donaldem Trumpem na Florydzie
Robert Fico spotkał się Donaldem Trumpem 18 stycznia na Florydzie, przy okazji podpisania porozumienia między Słowacją a Stanami Zjednoczonymi w sprawie budowy nowego bloku jądrowego w Jaslovskich Bohunicach.
Po spotkaniu premier Słowacji poinformował, że oprócz współpracy w zakresie energetyki jądrowej, rozmawiał z prezydentem USA m.in. o wojnie Rosji z Ukrainą.
- Przedmiotem dyskusji był szereg kwestii międzynarodowych. Skupiliśmy się przede wszystkim na Ukrainie, a przedstawiciele amerykańscy byli zainteresowani naszym stanowiskiem, ponieważ wiedzieli, że nie powtarzamy jak papugi stanowiska Brukseli i od dawna wyrażamy własne opinie na temat wojny w Ukrainie - powiedział Fico.
USA. Trump rozmawiał z Fico o Unii Europejskiej. "Znajduje się w głębokim kryzysie"
Politycy rozmawiali również o Unii Europejskiej, która - jak zgodnie uznali - "znajduje się w głębokim kryzysie" oraz o sytuacji w Wenezueli.
Słowackie media przypominają, że o przebiegu rozmów na Florydzie poinformowano dopiero po powrocie premiera do kraju. W stacjach telewizyjnych nie było bezpośrednich relacji ze spotkania Ficy z Trumpem.
Zwrócono także uwagę, że podczas rozmowy z prezydentem USA Fico nie podjął tematu roszczeń Trumpa do Grenlandii oraz jego gróźb wprowadzenia ceł wobec kilku państw europejskich wspierających Grenlandię.
Źródło: Aktuality.sk