W skrócie Premier Słowacji Robert Fico oskarżył Ukrainę o opóźnianie wznowienia transportu rosyjskiej ropy przez rurociąg Przyjaźń, twierdząc, że ma to być presja na Węgry w kontekście członkostwa Ukrainy w UE.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy podało, że tranzyt ropy został wstrzymany po rosyjskim ataku, Fico nie przedstawił dowodów na swoje zarzuty i przyznał, że nie wie, kto uszkodził infrastrukturę.

Fico omówił z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio kwestie energetyczne, potwierdził zainteresowanie kolejnymi myśliwcami F-16 oraz zaznaczył potrzebę suwerennej polityki zagranicznej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy poinformowało w czwartek, że tranzyt rosyjskiej ropy przeznaczonej dla Europy Wschodniej przez ukraińską część rurociągu Przyjaźń został wstrzymany 27 stycznia z powodu rosyjskiego ataku.

Fico stwierdził, że dostawy ropy stały się kwestią polityczną, ale nie przedstawił żadnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

- Mamy informacje, że (rurociąg) powinien być już naprawiony - powiedział Fico reporterom po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Marco Rubio w Bratysławie w niedzielę.

- To, co dzieje się dziś wokół ropy naftowej, postrzegam jako polityczny szantaż wobec Węgier, ze względu na nieprzejednaną postawę Węgier w sprawie członkostwa Ukrainy w UE - powiedział Fico.

Premier Słowacji ocenił, że naciski wynikały z przekonania, że "jeśli Węgry zgodzą się na członkostwo w UE, być może dotrą tam dostawy ropy". Fico zaproponował, aby po zakończeniu wojny w Ukrainie, tamtejsze gazociągi i ropociągi podlegały ponadnarodowemu zarządowi.

Rzecznik ukraińskiego MSZ nie odpowiedział natychmiast na prośbę agencji Reutera o komentarz.

Słowacja. Spór o przepływ rosyjskiego ropy. Fico o "kłamstwach z jednej i drugiej strony"

Fico dodał, że nie wierzy żadnej ze stron konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i nie może powiedzieć, kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie rurociągu.

- Pojawiło się tyle kłamstw z jednej i drugiej strony, że nie mam odwagi powiedzieć, kto zbombardował lub zniszczył część infrastruktury naftowej - powiedział Fico reporterom.

Fico poinformował też szefa amerykańskiej dyplomacji o sytuacji związanej z dostawami ropy i gazu na Słowację. - Szukaliśmy razem różnych alternatyw i naprawdę uważam, że jutrzejsze spotkanie (Rubio) z premierem Węgier Viktorem Orbanem może przynieść pewien postęp w kryzysowej sytuacji, która obecnie ma miejsce w zakresie dostaw ropy do Europy - powiedział.

Premier Słowacji podkreślił również, że chce prowadzić suwerenną politykę zagraniczną i chronić własne interesy narodowe.

- Faktem jest, że patrzymy na politykę w ten sam sposób. A kiedy nasze interesy narodowe i wasze interesy narodowe są zbieżne, jest to wspaniała okazja do współpracy i partnerstwa - skomentował te słowa Rubio.

USA w V4? "Chcemy być waszym partnerem"

- Nie wiem, dlaczego miałoby to budzić kontrowersje - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji o pomyśle włączenia USA do współpracy z V4.

- Prezydent Donald Trump uważa, że oczekujemy od każdego kraju na świecie, aby działał w swoim interesie narodowym. Tak właśnie powinny postępować kraje i ich przywódcy - oświadczył Rubio i dodał: - Chcemy być waszym partnerem. Chcemy współpracować z Europą. Chcemy współpracować z naszymi sojusznikami.

Fico wykorzystał spotkanie z amerykańskim sekretarzem stanu m.in. dla podjęcia tematu współpracy energetycznej z USA. W połowie stycznia rządy obu krajów podpisały umowę o współpracy w energetyce jądrowej, która otwiera drogę firmie Westinghouse do kontraktu na budową nowych bloków w elektrowni w Jaslovskich Bohunicach.

- Jesteśmy bardzo zainteresowani utworzeniem pod auspicjami naszego amerykańskiego partnera międzynarodowego konsorcjum, które gwarantowałoby, że Słowacja będzie mogła do 2040 r. zbudować kolejny blok jądrowy o mocy 1200 megawatów. Cieszymy się, że w przyszłym roku uda nam się podpisać konkretne umowy z firmą Westinghouse - oświadczył szef rządu Słowacji.

Słowacja chce się zbroić. Premier o zakupie F-16

W dyskusji o obronności Fico zadeklarował, że Słowacja rozumie stanowisko USA dotyczące konieczności wzrostu nakładów na ten cel w krajach europejskich. - Musimy brać pod uwagę nasze możliwości i zdolności, ale również fakt, że jeśli Słowacja chce być częścią zbiorowego bezpieczeństwa w Europie i NATO, będzie musiała uczestniczyć w stopniowym wzmacnianiu naszych zdolności obronnych - powiedział Fico.

Zadeklarował, że jego kraj jest zainteresowany zakupem łącznie 18 amerykańskich myśliwców F-16. Oprócz 14 już zamówionych, według jego słów, trwają rozmowy na temat zakupu kolejnych czterech maszyn.

Komentarze Ficy dotyczące rosyjskiej ropy pokrywały się z wcześniejszymi wypowiedziami ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto, który w piątek oskarżył Ukrainę o blokowanie wznowienia przepływów.

Słowacja i Węgry nadal kupują rosyjski gaz i ropę, pomimo wysiłków UE zmierzających do całkowitego przejścia na alternatywne źródła dostaw. Oba kraje twierdzą, że brak dostępu do terminali morskich i alternatywnych tras sprawia, że dywersyfikacja jest trudna i kosztowna.

Węgry sprzeciwiają się przystąpieniu Ukrainy do UE. Fico powtórzył, że Słowacja zgodzi się na to, jeśli Kijów spełni wszystkie niezbędne warunki, ale dodał, że kraje takie jak Serbia, Albania i Czarnogóra są znacznie lepiej przygotowane do członkostwa niż Ukraina.

Źródło: Reuters

Kotula: Żałuję, że się rozstaliśmy z Partią Razem Polsat News Polsat News