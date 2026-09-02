W skrócie Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że Bratysława zaskarży nowe unijne przepisy dotyczące roślin modyfikowanych za pomocą nowych technik genomowych.

Nowe regulacje dotyczą wyłącznie roślin i pozwalają na stosowanie kierunkowanej mutagenezy oraz cisgenezy.

Fico wyraził zaniepokojenie możliwym wpływem na zdrowie ludzi.

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O planach Słowacji w sprawie nowych przepisów UE powiadomił premier tego kraju. Robert Fico zapowiedział, że Bratysława zaskarży w sądzie nowe przepisy Unii Europejskiej, które zezwalają na uprawę niektórych roślin przy wsparciu nowych technik modyfikacji genów.

Nowe przepisy, jak przypomina AFP, weszły w życie w lipcu tego roku. Zezwalają na korzystanie z roślin wyhodowanych przy użyciu tzw. nowych technik genomowych (NGT).

Nowe przepisy UE nie podobają się Słowacji. O co chodzi?

Projekt dotyczy wyłącznie roślin i obejmuje dwie nowe techniki genomowe: kierunkowaną mutagenezę oraz cisgenezę - czytamy na rządowych stronach polskiego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

"W przeciwieństwie do roślin NGT w GMO za pomocą metod biotechnologicznych wprowadza się geny pochodzące z innego gatunku. Dzięki zastosowaniu NGT hodowcy mogą szybciej uzyskać pożądane cechy roślin. Dzięki temu można uzyskać m.in. odporność na szkodniki, choroby i niekorzystne warunki środowiskowe, zwiększyć plon czy zmienić zawartość składników odżywczych. Rośliny NGT mogą mieć mniejsze wymagania przy stosowaniu nawozów i środków ochrony roślin, co sprzyja zrównoważonej produkcji rolniczej" - opisuje resort, wyjaśniając zagadnienie.

W uproszczeniu: NGT pozwalają wprowadzić w roślinie zmiany, które mogłyby powstać także naturalnie, ale celowo i od razu. Bez konieczności oczekiwania po krzyżowaniu, aż w naturalny sposób roślina rozwinie np. bardziej odporną odmianę.

"Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), unijny organ naukowy ds. bezpieczeństwa żywności, a także szereg ważnych instytucji naukowych, w tym krajowe akademie nauk z całej Europy, stwierdziły, że rośliny spełniające kryteria NGT-1 nie stwarzają zagrożeń wykraczających poza te związane z konwencjonalną hodowlą" - czytamy na stronach Parlamentu Europejskiego.

"Rośliny NGT-2, które poddano większej liczbie modyfikacji, będą podlegać pełnemu systemowi zezwoleń na GMO z uwagi na bardziej złożoną ocenę bezpieczeństwa" - dodano.

Fico o nowych przepisach w sprawie hodowli roślin. "Nie ma dowodów"

AFP podkreśla, że związki rolnicze nowe zmiany przyjęły z zadowoleniem, bo otwierają one możliwość hodowania roślin bardziej odpornych na zmiany klimatu czy ograniczenie ilości stosowanych nawozów i pestycydów.

Przeciw wyrażają z kolei organizacje ekologiczne i sektor ekologicznego rolnictwa. Sam Fico stwierdził, że nie ma pewności, jak zmiany wpłynąć mogą na człowieka.

Premier Słowacji ocenił, iż "UE twierdziła, że wszystko jest w porządku i nie ma powodów do obaw", ale "nie ma na to żadnych dowodów i nie wiemy, jaki może mieć to wpływ na ludzi".

Robert Fico zapowiada zaskarżenie nowych przepisów UE

Robert Fico, zapowiadając zaskarżenie decyzji, nie sprecyzował, do jakiego sądu zamierza zwrócić się Słowacja. Podkreślił, że sprawa ta będzie "bardzo złożona i wymagająca".

Fico dodał, że Bratysława niepokoi się możliwymi skutkami dla zdrowia modyfikowanych wyrobów spożywczych czy pochodzących ze "specjalnych zakładów".

- Znowu chodzi wyłącznie o interesy, tak samo jak w przypadku tej nieszczęsnej wojny w Ukrainie - powiedział Fico. AFP podkreśliła w depeszy, że słowacki premier to ostatni obecnie w UE przywódca utrzymujący stosunki z prezydentem Rosji mimo pełnoskalowej inwazji Rosji.

"Jest postrzegany jako siejący niezgodę w 27-państwowym bloku" - ocenia agencja, przypominając o sprzeciwie Ficy w sprawie pomocy UE dla Ukrainy czy odmowie pomocy wojskowej napadniętemu krajowi.

Źródło: AFP



