W skrócie Robert Fico poinformował, że Litwa i Łotwa nie pozwolą mu przelecieć przez swoje terytorium w drodze do Moskwy na obchody Dnia Zwycięstwa.

Premier Słowacji zadeklarował, że spróbuje znaleźć alternatywną trasę lotu oraz wyraził nadzieję na złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza Armii Czerwonej.

W 2025 roku Litwa i Łotwa również nie zgodziły się na przelot liderów Serbii i Słowacji na uroczystości w Moskwie, lecz mimo zakazu Fico dotarł wtedy do Rosji.

Robert Fico poinformował o sprawie na nagraniu, które opublikował na swoim profilu na Facebooku. Jak opisywał, Litwa oraz Łotwa miały oświadczyć, że nie pozwolą mu przelecieć nad swoim terytorium, kiedy będzie chciał lecieć do Moskwy na obchody Dnia Zwycięstwa.

Premier Słowacji skrytykował tę decyzję. - Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie pozwalają premierowi innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej latać na te terytoria - grzmiał w mediach społecznościowych.

Fico obiecał znaleźć alternatywną trasę lotu do Moskwy. - Mam nadzieję, że będę mógł złożyć kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza Armii Czerwonej w Moskwie - zadeklarował słowacki premier.

Polityk wspomniał, że w nadchodzących miesiącach będzie uczestniczył także w uroczystościach z okazji 82. rocznicy alianckich lądowań w Normandii oraz obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Jak przypomina łotewski portal BB.lv, podobna sytuacja miała miejsce w 2025 roku. Wówczas Litwa i Łotwa nie pozwoliły przywódcom Serbii i Słowacji, którzy chcieli udać się na obchody Dnia Zwycięstwa, na przelot przez swoją przestrzeń powietrzną.

Mimo tego zakazu - jak przypomina Kyiv Independent - w 2025 roku Fico zdołał przybyć do Moskwy. O bojkot wydarzenia apelowały nie tylko Litwa i Łotwa, ale także europejscy urzędnicy, w tym m.in. wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas, wskazując na zbrodniczą wojnę Rosji w Ukrainie.

Fico to jeden z polityków europejskich, który utrzymuje kontakty z Rosjanami mimo agresji z 2022 roku.

Słowacja jest gotowa zablokować przyjęcie 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji, dopóki nie otrzyma gwarancji dotyczących wznowienia działania rurociągu Przyjaźń - powiedział w czwartek szef słowackiego MSZ Juraj Blanar. Zadeklarował przy tym, że Bratysława nie będzie sprzeciwiać się unijnej pożyczce dla Kijowa.

Dzień Zwycięstwa jest jednym z najważniejszych świąt w Rosji. 9 maja w Moskwie organizowane są okazałe parady wojskowe. Większość państw celebruje zwycięstwo nad III Rzeszą w II wojnie światowej 8 maja.

