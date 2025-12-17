W skrócie Konflikt na granicy Tajlandii i Kambodży ponownie eskaluje mimo prób mediacji ze strony Donalda Trumpa.

Dochodzi do walk, ostrzałów i masowej ewakuacji mieszkańców obu państw.

USA ostrzegają swoich obywateli przed podróżami w rejon konfliktu, gdzie zginęło już wielu żołnierzy i cywilów.

Konflikt na granicy Tajlandii i Kambodży na nowo eskaluje po kilku miesiącach zawieszenia broni, które zostało wynegocjowane z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa.

W lipcu, gdy doszło do intensyfikacji walk, zginęło 43 osoby. W ostatnich tygodniach na granicy doszło do nowych incydentów. Ministerstwo Obrony Kambodży oskarżyło Tajlandię o ostrzelanie trzech miejscowości. Z kolei Bangkok poinformował o 25 zgonach i 270 rannych żołnierzach po swojej stronie.

Konflikt Tajlandia-Kambodża. USA wydają ostrzeżenie dla obywateli

Jak informuje Fox News, ambasada USA w Tajlandii wydała dla swoich obywateli pilne ostrzeżenie przed "eskalacją konfliktu zbrojnego" w popularnym wśród turystów kraju.

Od stycznia do września 2025 roku Tajlandię odwiedziło ponad 24 miliony turystów z całego świata - wynika z danych tamtejszego Ministerstwa Turystyki i Sportu.

Amerykańscy obywatele powinni unikać wszelkich podróży w tereny w odległości 50 km od granicy ze względu na działania wojenne i nieprzewidywalną sytuację - informują USA w alercie.

W komunikacie zwrócono się także do obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy już znajdują się w regionie objętym ostrzeżeniami. Powinni oni "stosować się do poleceń lokalnych służb, bo władze USA mają "ograniczone możliwości zapewnienia pomocy".

Fox News przypomina, że do eskalacji na granicy państw doszło po tym, jak w listopadzie kilku tajskich żołnierzy odniosło rany po wybuchu min lądowych na spornych terenach.

Granica oddzielająca Kambodżę i Tajlandię liczy ponad 800 km. Starcia, które trwają pomiędzy krajami, to efekt zaszłości historycznych i niedokładności map sporządzonych po konfliktach terytorialnych.

Obie strony zgłaszają roszczenia względem części granicznych terenów, w tym strategicznie ważnych lokalizacji, kwestionując ustalenia naniesione na mapy na początkach XX wieku.

Wojna Tajlandia-Kambodża. Donald Trump apeluje o zawieszenie broni

Starcia przybierają na sile mimo kolejnych działań Donalda Trumpa, który w piątek zapewniał, że Tajlandia i Kambodża zgodziły się na zawieszenie broni.

Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul oraz premier Kambodży Hun Manet podczas podpisania przedłużenia zawieszenia broni pomiędzy krajami - 26 października 2025 roku ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Wcześniej, we wtorek, podczas wiecu w Pensylwanii, Donald Trump zapowiadał też interwencję w tej sprawie. Przekazał wtedy, że zamierza zadzwonić do przywódców skonfliktowanych państw i zaapelować o zaprzestanie walk.

Po porozumieniu, do którego doszło w lipcu, Donald Trump uwzględniał je w swoim zestawieniu "zakończonych wojen".

Nowe starcia doprowadziły ponownie do masowej ewakuacji ludności z przygranicznych terenów. W obu krajach swoje domy musiało opuścić już ponad 800 tysięcy osób.

Źródła: Fox News, Reuters

