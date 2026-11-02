W skrócie Ostatnie sondaże Siena College dla "New York Timesa" wskazują na przewagę kandydatów demokratów w siedmiu kluczowych pojedynkach o miejsca w Senacie przed wtorkowymi wyborami.

Demokraci odnotowują znaczące poparcie w stanach takich jak Michigan, Teksas, Maine, Ohio i Kansas, co daje im realną szansę na przejęcie kontroli nad izbą wyższą parlamentu.

Wyższym notowaniom partii opozycyjnej sprzyja odzyskanie poparcia wśród młodych wyborców oraz Latynosów przy jednoczesnym słabszym wyniku republikanów wśród klasy robotniczej.

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Opublikowane w niedzielę badania pokazują wyraźną przewagę kandydatów demokratów do Senatu w Michigan (11 punktów procentowych różnicy), Teksasie (siedem p.p.), Maine (sześć p.p.), Ohio i Kansas (po pięć p.p.).

Mniejszą różnicę odnotowuje się na Alasce (dwa p.p.) i Iowa (jeden p.p). W przypadku dwóch pierwszych stanów przewaga Abdula El-Sayeda w Michigan oraz Jamesa Talarico w Teksasie jest większa od błędu statystycznego.

Wybory połówkowe w USA. Sondaże po stronie demokratów

Skład Senatu po wtorkowych wyborach jest największą niewiadomą przed głosowaniem. Na początku kampanii republikanie byli zdecydowanymi faworytami do utrzymania większości: obecny układ sił to 53-47, a większość z 35 mandatów, które wybierane są w tym cyklu, to tradycyjne bastiony prawicy.

Jednak niskie notowania Donalda Trumpa i niezadowolenie z kosztów życia i cen benzyny sprawiły, że demokraci mają szansę wygrać w stanach tradycyjnie zdominowanych przez republikanów, takich jak Teksas, Kansas czy Alaska.

Aby przejąć kontrolę nad Senatem, demokraci muszą wygrać w czterech z siedmiu kluczowych pojedynków oraz tam, gdzie ich zwycięstwo jest spodziewane.

Partia opozycyjna jest też zdecydowanym faworytem do odzyskania większości w Izbie Reprezentantów.

Stany Zjednoczone wybiorą. Demokraci wygrywają w kluczowych stanach

Z badań "New York Times" wynika, że lepsze notowania demokratów mają związek z odzyskaniem poparcia wśród młodych wyborców i Latynosów oraz słabszego poparcia dla republikanów wśród wyborców białych z klasy robotniczej, stanowiących podstawę elektoratu prawicy.

Gazeta zaznaczyła, że tegoroczne sondaże wzięły pod uwagę błędy badań z poprzednich wyborów, gdzie republikanie byli niedoszacowani. Korzystając z metodologii z poprzednich lat, przewaga demokratów sięgałaby od czterech punktów w Iowa do 16 w Michigan.

Wcześniejsze badania tej samej gazety pokazywały, że demokraci mają też szansę na wygraną w dwóch innych wyścigach o mandat senatora w tradycyjnych bastionach republikanów, w Nebrasce i Karolinie Południowej.

Wybory w USA. Bastion republikanów zagrożony

Szczególnie trudna dla republikanów sytuacja panuje w stanie Kansas, w którym kandydat demokratów nie zdobył mandatu senackiego od 94 lat.

Polityka Donalda Trumpa oraz wysokie ceny życia i benzyny sprawiają, że kandydat z ramienia republikanów Roger Marshall traci w sondażu CNN/SSRS cztery pkt. proc. do kandydata demokratów Adama Hamiltona.



