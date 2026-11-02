Fatalne prognozy dla republikanów. Mogą przegrać w swoich bastionach

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Kandydaci Partii Demokratycznej prowadzą w każdym z siedmiu kluczowych stanach - wynika z sondaży Siena Collage dla "New York Times" przed wtorkowymi wyborami połówkowymi w USA. Te wyniki, jak podkreśla gazeta, zadecydują o układzie sił w Senacie.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Prezydent USA Donald Trump przemawia do mikrofonu na wiecu wyborczym na tle flagi Stanów Zjednoczonych.
Republikanie przegrywają w kluczowych stanach, Na zdjęciu: prezydent USA Donald TrumpANDREW HARNIKAFP

W skrócie

  • Ostatnie sondaże Siena College dla "New York Timesa" wskazują na przewagę kandydatów demokratów w siedmiu kluczowych pojedynkach o miejsca w Senacie przed wtorkowymi wyborami.
  • Demokraci odnotowują znaczące poparcie w stanach takich jak Michigan, Teksas, Maine, Ohio i Kansas, co daje im realną szansę na przejęcie kontroli nad izbą wyższą parlamentu.
  • Wyższym notowaniom partii opozycyjnej sprzyja odzyskanie poparcia wśród młodych wyborców oraz Latynosów przy jednoczesnym słabszym wyniku republikanów wśród klasy robotniczej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Opublikowane w niedzielę badania pokazują wyraźną przewagę kandydatów demokratów do Senatu w Michigan (11 punktów procentowych różnicy), Teksasie (siedem p.p.), Maine (sześć p.p.), Ohio i Kansas (po pięć p.p.).

Mniejszą różnicę odnotowuje się na Alasce (dwa p.p.) i Iowa (jeden p.p). W przypadku dwóch pierwszych stanów przewaga Abdula El-Sayeda w Michigan oraz Jamesa Talarico w Teksasie jest większa od błędu statystycznego.

Wybory połówkowe w USA. Sondaże po stronie demokratów

Skład Senatu po wtorkowych wyborach jest największą niewiadomą przed głosowaniem. Na początku kampanii republikanie byli zdecydowanymi faworytami do utrzymania większości: obecny układ sił to 53-47, a większość z 35 mandatów, które wybierane są w tym cyklu, to tradycyjne bastiony prawicy.

Jednak niskie notowania Donalda Trumpa i niezadowolenie z kosztów życia i cen benzyny sprawiły, że demokraci mają szansę wygrać w stanach tradycyjnie zdominowanych przez republikanów, takich jak Teksas, Kansas czy Alaska.

Zobacz również:

O zwycięstwie w wyborach połówkowych może zadecydować margines błędu
Interia bliżej świata

"The Economist": Historyczny błąd w sondażach zmienia stan gry w USA

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

Aby przejąć kontrolę nad Senatem, demokraci muszą wygrać w czterech z siedmiu kluczowych pojedynków oraz tam, gdzie ich zwycięstwo jest spodziewane.

Partia opozycyjna jest też zdecydowanym faworytem do odzyskania większości w Izbie Reprezentantów.

Stany Zjednoczone wybiorą. Demokraci wygrywają w kluczowych stanach

Z badań "New York Times" wynika, że lepsze notowania demokratów mają związek z odzyskaniem poparcia wśród młodych wyborców i Latynosów oraz słabszego poparcia dla republikanów wśród wyborców białych z klasy robotniczej, stanowiących podstawę elektoratu prawicy.

Zobacz również:

Barack Obama poparł Abdula El-Sayeda w jednym kluczowych wyścigów wyborczych w USA
Świat

Kluczowa batalia w USA. Trump wytoczył najcięższe działa

Tomasz Walczak
Tomasz Walczak

Gazeta zaznaczyła, że tegoroczne sondaże wzięły pod uwagę błędy badań z poprzednich wyborów, gdzie republikanie byli niedoszacowani. Korzystając z metodologii z poprzednich lat, przewaga demokratów sięgałaby od czterech punktów w Iowa do 16 w Michigan.

Wcześniejsze badania tej samej gazety pokazywały, że demokraci mają też szansę na wygraną w dwóch innych wyścigach o mandat senatora w tradycyjnych bastionach republikanów, w Nebrasce i Karolinie Południowej.

Wybory w USA. Bastion republikanów zagrożony

Szczególnie trudna dla republikanów sytuacja panuje w stanie Kansas, w którym kandydat demokratów nie zdobył mandatu senackiego od 94 lat.

Zobacz również:

Donald Trump może sprawić, że w wyborach do Kongresu padną nawet republikańskie twierdze
Świat

Trump potrafi zepsuć nawet to? Republikanie mogą stracić swój bastion. Po raz pierwszy od 94 lat

Tomasz Walczak
Tomasz Walczak

Polityka Donalda Trumpa oraz wysokie ceny życia i benzyny sprawiają, że kandydat z ramienia republikanów Roger Marshall traci w sondażu CNN/SSRS cztery pkt. proc. do kandydata demokratów Adama Hamiltona.

Zobacz również:

Nowy sondaż z USA. Donald Trump z problemami. Poparcie bliskie dna
Świat

Trump nie ma powodów do radości, wynik bliski rekordu. Nowy sondaż z USA

Dorota Hilger
Dorota Hilger


"Świat w szachu": Plan Rosji wobec Polski? Były szef MSZ ostrzega!INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze