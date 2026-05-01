Fatalne informacje dla Ukrainy. Ujawniono plany Trumpa na 2027 rok
Ukraina nie została uwzględniona w planach Pentagonu dotyczących pomocy wojskowej na 2027 rok - zdradził dyrektor finansowy Departamentu Wojny USA. Budżet jest ciągle negocjowany, a ostateczna decyzja powinna zapaść za kilka miesięcy. Przez 11 lat Kijów otrzymywał wielomiliardowe wsparcie w ramach Inicjatywy Wsparcia Bezpieczeństwa (USAI).
W skrócie
- Budżet Pentagonu na 2027 rok nie przewiduje funduszy na Inicjatywę Wsparcia Bezpieczeństwa Ukrainy (USAI).
- Kwestia przekazania środków Ukrainie jest nadal otwarta, bo proces zatwierdzania budżetu trwa kilka miesięcy i ostateczną decyzję podejmuje Kongres.
- Od czasu objęcia władzy przez Donalda Trumpa wstrzymano nowe pakiety bezpłatnej pomocy wojskowej dla Ukrainy, kontynuując jedynie realizację zatwierdzonych wcześniej dostaw.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Budżet Pentagonu w 2027 roku ma wynieść 1,5 biliona dolarów. W środę debatowano na ten temat w Kongresie. Planu rekordowych wydatków bronił przed parlamentarzystami sekretarz obrony Pete Hegseth.
Mimo to Biały Dom nie przewiduje wsparcia finansowego dla walczącej z Rosją Ukrainy. Informacja wyszła na jaw podczas przesłuchania w Komisji Sił Zbrojnych Senatu USA - podała agencja Unian.
- Tak, to prawda. W tym budżecie nie ma funduszy na USAI (Inicjatywy Wsparcia Bezpieczeństwa Ukrainy - red.) - przyznał dyrektor finansowy Departamentu Wojny Jules Hurst.
USA. Ukraina bez kluczowego wsparcia z budżetu Pentagonu
Inicjatywa USAI umożliwia stronie amerykańskiej kupno i dostawy sprzętu wojskowego bezpośrednio od producentów do walczącej Ukrainy. Program powstał w 2016 roku, jeszcze za prezydentury Baracka Obamy.
Los pieniędzy dla Ukrainy nie jest do końca przesądzony, chociaż większość w obu izbach parlamentu mają republikanie. Proces zatwierdzenia budżetu Pentagonu zwyczajowo trwa kilka miesięcy, a ostateczną decyzję podejmuje Kongres.
Do głosowania powinno dojść przed rozpoczęciem roku fiskalnego, czyli przed 1 października 2026 roku.
Koniec pieniędzy dla Ukrainy? Z USA do Kijowa płynęło morze gotówki
Inicjatywa Wsparcia Bezpieczeństwa Ukrainy stanowiła kluczowe wsparcie po pełnoskalowej agresji Rosji w lutym 2022 roku. Agencja Unian szacuje, że za urzędowania Joe Bidena łączna pomoc z różnych programów przekroczyła 60 mld dolarów.
Sytuacja zmieniła się po przejęciu władzy przez Donalda Trumpa. "Waszyngton skutecznie zaprzestał przyznawania nowych pakietów bezpłatnej pomocy wojskowej, ale kontynuował dostawy broni w ramach już zatwierdzonych pakietów z czasów Bidena" - czytamy.
2027 rok może okazać się przełomowy. Bardzo realny staje się scenariusz, że po 11 latach Ukraina nie uzyska od USA bezpłatnej pomocy.
Źródło: UNIAN