Fatalna pomyłka przed weselem w Indiach. Rodzina i goście w szoku

Karolina Głodowska

Oprac.: Karolina Głodowska

Cztery ofiary śmiertelne - to tragiczny bilans fatalnej pomyłki pracowników w Indiach. Ci, przygotowując salę weselną na przyjęcie, sięgnęli po złe butelki. Gdy wypili zawartość, z minuty na minutę zaczęli tracić siły. Trwa walka o życie piątej osoby. Bilscy, rodzina i goście przybyli na uroczystość są zszokowani - opisują tamtejsze media.

Bogato udekorowany korytarz z pomarańczowymi zasłonami, żyrandolem oraz licznymi kompozycjami kwiatowymi tworzącymi uroczystą atmosferę przyjęcia.
Tragiczna pomyłka przed weselem w Indiach (zdjęcie ilustracyjne)123RF/PICSEL

W skrócie

  • W Aloli w Indiach przed weselem czterech pracowników sprzątających wypiło przez pomyłkę nieznaną substancję chemiczną zamiast alkoholu.
  • Po wypiciu zawartości butelki ich stan zdrowia uległ gwałtownemu pogorszeniu, trzy osoby zmarły podczas hospitalizacji, a czwarta niedługo potem; piąty poszkodowany jest w stanie krytycznym.
  • Policja prowadzi dochodzenie w sprawie, analizując prawidłowość przechowywania substancji i norm bezpieczeństwa. Zaplanowano sekcję zwłok.
Do tragicznego zdarzenia doszło przed weselem w miejscowości Aloli w stanie Radżastan w Indiach. W czwartek pięciu pracowników, w tym trzy kobiety, sprzątały tam salę weselną przed uroczystością. 

Tragiczna pomyłka. Nie żyją cztery osoby

Doszło jednak do fatalnej w skutkach pomyłki - ofiary zamiast alkoholu wypiły niezidentyfikowaną dotąd jeszcze substancję chemiczną - opisują lokalne media, na które powołuje się dubajski Gulf News. Substancja ta miała być rzekomo wykorzystywana jako środek czystości.

Portal ETVBharat powołuje się na funkcjonariusza policji, który przekazał, że butelki z substancją zakupione zostały w sklepie w Bhilwarze. Służby próbują ustalić, co dokładnie znajdowało się w butelce - podał nadinspektor policji w Bhilwarze Dharmendra Singh Yadav.

    Po tym, jak pracownicy wypili zawartość butelek, ich stan zaczął gwałtownie się pogarszać. Zmiany następowały z minuty na minutę. Poszkodowani trafili do szpitala Gangapur.

    ETVBharat opisuje, że do pomyłki miało dojść w trakcie pracy, a środek czystości pracownicy omyłkowo wypili już po powrocie do domu.

    Indie. Fatalna pomyłka przed weselem. Są ofiary śmiertelne

    W trakcie hospitalizacji zmarły trzy osoby. Dwie pozostałe osoby trafiły na leczenie do miasta Bhilwara. Jedna z nich zmarła niedługo potem. Piąty pracownik znajduje się w stanie krytycznym, trwa walka o jego życie.

    Jak czytamy, ofiary śmiertelne to kobieta i mężczyzna w wieku 40 i 42 lat (małżeństwo) oraz dwie 60-latki.

    Gulf News opisuje, że po tragicznym wypadku na miejscu wybuchła panika, a członkowie personelu i bliscy i goście, którzy mieli bawić się na przyjęciu weselnym, byli zszokowani.

    W sprawie trwa dochodzenie policji. Zaplanowano już sekcję zwłok zmarłych. Szczegółowo zbadana ma zostać kwestia prawidłowości przechowywania środków czystości oraz zachowania norm bezpieczeństwa.

    Źródła: ETVBharat, Gulf News

