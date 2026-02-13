W skrócie W Aloli w Indiach przed weselem czterech pracowników sprzątających wypiło przez pomyłkę nieznaną substancję chemiczną zamiast alkoholu.

Po wypiciu zawartości butelki ich stan zdrowia uległ gwałtownemu pogorszeniu, trzy osoby zmarły podczas hospitalizacji, a czwarta niedługo potem; piąty poszkodowany jest w stanie krytycznym.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie, analizując prawidłowość przechowywania substancji i norm bezpieczeństwa. Zaplanowano sekcję zwłok.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do tragicznego zdarzenia doszło przed weselem w miejscowości Aloli w stanie Radżastan w Indiach. W czwartek pięciu pracowników, w tym trzy kobiety, sprzątały tam salę weselną przed uroczystością.

Tragiczna pomyłka. Nie żyją cztery osoby

Doszło jednak do fatalnej w skutkach pomyłki - ofiary zamiast alkoholu wypiły niezidentyfikowaną dotąd jeszcze substancję chemiczną - opisują lokalne media, na które powołuje się dubajski Gulf News. Substancja ta miała być rzekomo wykorzystywana jako środek czystości.

Portal ETVBharat powołuje się na funkcjonariusza policji, który przekazał, że butelki z substancją zakupione zostały w sklepie w Bhilwarze. Służby próbują ustalić, co dokładnie znajdowało się w butelce - podał nadinspektor policji w Bhilwarze Dharmendra Singh Yadav.

Po tym, jak pracownicy wypili zawartość butelek, ich stan zaczął gwałtownie się pogarszać. Zmiany następowały z minuty na minutę. Poszkodowani trafili do szpitala Gangapur.

ETVBharat opisuje, że do pomyłki miało dojść w trakcie pracy, a środek czystości pracownicy omyłkowo wypili już po powrocie do domu.

Indie. Fatalna pomyłka przed weselem. Są ofiary śmiertelne

W trakcie hospitalizacji zmarły trzy osoby. Dwie pozostałe osoby trafiły na leczenie do miasta Bhilwara. Jedna z nich zmarła niedługo potem. Piąty pracownik znajduje się w stanie krytycznym, trwa walka o jego życie.

Jak czytamy, ofiary śmiertelne to kobieta i mężczyzna w wieku 40 i 42 lat (małżeństwo) oraz dwie 60-latki.

Gulf News opisuje, że po tragicznym wypadku na miejscu wybuchła panika, a członkowie personelu i bliscy i goście, którzy mieli bawić się na przyjęciu weselnym, byli zszokowani.

W sprawie trwa dochodzenie policji. Zaplanowano już sekcję zwłok zmarłych. Szczegółowo zbadana ma zostać kwestia prawidłowości przechowywania środków czystości oraz zachowania norm bezpieczeństwa.

Źródła: ETVBharat, Gulf News

Środki z programu SAFE. Budka: Uzyskaliśmy dogodne warunki Polsat News Polsat News