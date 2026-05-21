Informację o śmierci króla Karola III nadano podczas wtorkowego popołudniowego programu.

"Tu Radio Caroline. Jego Królewska Mość Król Karol III zmarł. W geście szacunku będziemy odtwarzać nieprzerwanie odpowiednią muzykę do odwołania" - przekazano we wcześniej nagranej wiadomości. Nie wiadomo, ile dokładnie razy nadano komunikat i odtworzono hymn zanim nastąpiła "cisza w eterze". Trwała przez blisko 15 minut.

Fałszywa informacja o śmierci króla. Są oficjalne przeprosiny stacji

Gdy radio wznowiło nadawanie, prowadzący program przeprosili za pomyłkę systemu, zapewniając, że informacja była fałszywa, a król Karol III cieszy się dobrym zdrowiem. Więcej szczegółów na temat całego zdarzenia ujawnił w oświadczeniu kierownik stacji Peter Moore.

"Z powodu błędu komputera w naszym głównym studiu procedura 'Śmierć monarchy', którą wszystkie stacje w Wielkiej Brytanii trzymają w gotowości, mając nadzieję, że nie będzie potrzebna, została przypadkowo uruchomiona we wtorek po południu (19 maja), błędnie ogłaszając śmierć Jego Królewskiej Mości" - przekazał Moore. 15-minutową ciszę wyjaśniał koniecznością naprawienia błędu i przygotowania przeprosin na antenie. Zapewnił też, że stacja ma nadzieję transmitować królewskie orędzia jeszcze przez wiele lat.

"Przepraszamy Jego Królewską Mość i naszych słuchaczy za wszelkie niedogodności, jakie spowodowaliśmy" - podsumował szef stacji.

Szok na Wyspach po komunikacie. Słuchacze dzielą się historiami

Wielu słuchaczy komentujących oświadczenie przyznało, że byli wstrząśnięci po usłyszeniu komunikatu. Szybko jednak zdawali sobie sprawę z pomyłki systemu.

"To był szok, ale kiedy powiedziałem o tym żonie i sąsiadom, zdałem sobie sprawę, że to pomyłka. Najpierw przyszła ulga, a potem zacząłem się śmiać" - przyznał jeden z internautów.

"Usłyszałem to w radiu w aucie, gdy wychodziłem z pracy. Przez chwilę musiałem się zastanowić, czy to prawda, czy chory żart. Na szczęście nie było to ani jedno, ani drugie, tylko prosty błąd techniczny" - dodał inny.

Zapis audycji między 13:58 a 17:00 nie jest dostępny na stronie internetowej stacji.

W czasie gdy nadano niefortunny komunikat król Karol i królowa Camilla przebywali z oficjalną wizytą w Belfaście. Zgodnie z relacją "The Guardian" oglądali występy grup tanecznych.

Źródła: "The Telegraph", "The Guardian"





Nie będzie referendum prezydenta. Bogucki: Fatalna polityka klimatyczna, ideologiczna Unii Europejskiej Polsat News Polsat News