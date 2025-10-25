W skrócie W Wielkiej Brytanii skazany za napaść na 14-latkę obywatel Etiopii został przez pomyłkę zwolniony z więzienia.

Brytyjskie służby prowadzą intensywne poszukiwania, a sprawa wywołała oburzenie.

Po skazaniu mężczyzny w kraju wybuchły antyimigranckie protesty.

41-letni obywatel Etiopii został zwolniony z więzienia dla mężczyzn w Chelmsford znajdującym się w hrabstwie Essex w Anglii - wynika z ustaleń stacji Sky News. Stamtąd mężczyzna miał zostać przetransportowany do ośrodka deportacyjnego dla migrantów.

Brytyjska policja poinformowała, że po południu otrzymała informację od służb więziennych o pomyłce i wypuszczeniu na wolność jednego z więźniów. Śledczy ustalili, że mężczyzna wsiadł na stacji kolejowej Chelmsford do pociągu jadącego do Londynu. Rozpoczęła się obława.

Skazany przestępca na wolności. W Wielkiej Brytanii wrze

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer określił omyłkowe uwolnienie skazanego jako "całkowicie niedopuszczalne". Stwierdził, że jest "przerażony tym, co się stało". Jednocześnie zapewnił, że "policja pilnie pracuje nad namierzeniem mężczyzny, przy wsparciu rządu".

Wicepremier i minister sprawiedliwości David Lammy napisał w poście na kanale X, że skazany "musi zostać deportowany za swoje zbrodnie, a nie przebywać na naszych ulicach".

Liderka opozycji Kemi Badenoch z Partii Konserwatywnej skomentowała zdarzenie stwierdzając, że "cały system wali się pod rządami Partii Pracy".

"Ten człowiek dopiero co został skazany. Poziom niekompetencji przechodzi ludzkie pojęcie" - napisała na portalu społecznościowym.

Szef prawicowo-populistycznej partii Reform UK Nigel Farage oznajmił, że poszukiwany mężczyzna "teraz chodzi po ulicach Essex". "Wielka Brytania jest rozbita" - ocenił.

Przestępca na wolności. Śledztwo i konsekwencje wobec funkcjonariusza

Stacja BBC podała, że służba więzienna wszczęła dochodzenie w sprawie, a jeden z funkcjonariuszy został odsunięty od pełnienia obowiązków na czas jego trwania.

Sąd skazał 23 września azylanta przebywającego w hotelu w Epping na karę jednego roku pozbawienia wolności za napaść seksualną na 14-letnią dziewczynę. Decyzją sądu mężczyzna został wpisany do rejestru przestępców seksualnych na okres 10 lat.

Zdarzenie z udziałem obywatela Etiopii wywołało falę antyimigranckich protestów w całej Wielkiej Brytanii.

