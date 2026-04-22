W skrócie Właściciel sklepów w Trieście przez pomyłkę wyrzucił do śmietnika siedem tysięcy euro, które udało się odnaleźć po interwencji karabinierów i firmy odbierającej odpady.

W odrębnym przypadku 57-letni mieszkaniec Torre Lapillo wyrzucił metalowe pudełko z 20 sztabkami złota o wartości około 120 tys. euro, które również zostało odzyskane.

Oba przypadki zakończyły się zwrotem zgubionych pieniędzy i złota właścicielom dzięki pomocy służb i przeszukaniom śmieciarki oraz wysypiska.

Właściciel kilku sklepów w Trieście schował do foliowej torebki część oszczędności i utargu z ostatnich dni. Przez nieuwagę wrzucił torebkę z plikiem banknotów do pojemnika na odpady zmieszane - podały media z regionu Friuli-Wenecja Julijska.

Mężczyzna udał się na posterunek karabinierów, gdzie zgłosił, że zgubił 7 tysięcy euro. Pytany o okoliczności tego zdarzenia, wyjaśnił, że przypadkowo wyrzucił pieniądze do śmieci.

Triest. Mężczyzna wyrzucił pieniądze do śmietnika

W reakcji na jego prośbę o pomoc, karabinierzy skontaktowali się z kierownictwem firmy zajmującej się wywozem odpadów. Udało się ustalić, który pojazd wywiózł śmieci z pojemnika, do którego trafiły pieniądze.

Śmieciarkę zatrzymano i zaczęły się poszukiwania cennej koperty w stercie odpadów. Po dwóch dniach udało się znaleźć banknoty, które wciąż nienaruszone zwrócono prawowitemu właścicielowi. Zdjęcie zguby opublikowali karabinierzy

Seria wpadek przy wyrzucaniu śmieci we Włoszech. Interweniowały służby

Podobną pomyłkę przy wyrzucaniu śmieci opisywały niedawno włoskie media. Historia dotyczyła 57-letniego mieszkańca nadmorskiej miejscowości Torre Lapillo. Mężczyzna przez roztargnienie wyrzucił do śmietnika metalowe pudełko, w którym przechowywał 20 sztabek złota o łącznej wartości około 120 tys. euro. Mężczyzna od lat kupował kolejne sztabki i gromadził je w domu.

Dopiero następnego dnia zorientował się, co zrobił, i zgłosił sprawę karabinierom. Funkcjonariusze przeanalizowali nagrania z monitoringu, dzięki czemu udało się ustalić trasę śmieciarki i miejsce, do którego trafiły odpady.

Poszukiwania przeniosły się na wysypisko w Ugento. Po kilku godzinach przeszukiwania worków ze śmieciami odnaleziono metalową puszkę. W środku znajdowało się wszystkie 20 sztabek złota, które w nienaruszonym stanie wróciły do właściciela.

