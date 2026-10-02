Farage mógł paść ofiarą zamachu. Zatrzymany usłyszał kolejny zarzut

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Joshua Kerry usłyszał zarzuty przygotowywania zamachu m. in. na Nigela Farage'a, szefa partii Reform UK. Przeciwko mężczyźnie toczy się już inna sprawa karna. W lipcu zarzucono mu zabójstwo prawicowej brytyjskiej polityk Ann Widdecombe.

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Nigel Farage w jasnoniebieskim garniturze przemawia przy mównicy z logo Reform UK na tle niebieskiej scenografii
Lider partii Reform UK Nigel FarageOli ScarffAFP

W skrócie

  • Joshua Kerry został oskarżony o przygotowywanie zamachu na Nigela Farage'a, szefa partii Reform UK.
  • Kerry ma już zarzut zabójstwa byłej posłanki Ann Widdecombe, który postawiono mu w lipcu.
  • Antyterroryści poinformowali, że zarzuty wobec Kerry'ego dotyczą okresu od maja 2024 do lipca 2026, a postępowanie jest wynikiem długiego i złożonego śledztwa.
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Brytyjscy antyterroryści (CTP) poinformowali w komunikacie, że zarzuty planowania zamachu przez 28-letniego Joshuy Kerry'ego dotyczą okresu między majem 2024 roku i lipcem 2026 r. Celem miał być lider partii Reform UK Nigel Farage.

Joshua Kerry z kolejnymi zarzutami. Wątek szefa Reform UK

Jak podkreślili funkcjonariusze, postawienie zarzutów to efekt długiego, skomplikowanego i wielowątkowego śledztwa.

"Prowadził je specjalnie powołany zespół detektywów, analityków i ekspertów kryminalistycznych, którzy badali wiele różnych wątków. Efektem tej pracy jest postawienie tego bardzo poważnego zarzutu" - podkreśliła cytowana w komunikacie Vicki Evans, krajowa koordynatorka ds. walki z terroryzmem.

Shabana Mahmood, minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, stwierdziła, że nowe ustalenia są "niezwykle niepokojące". - Niech nikt się nie pomyli: atak na kogokolwiek w polityce to atak na nas wszystkich - cytuje jej słowa BBC.

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Śledztwo w Wielkiej Brytanii. Kim jest Joshua Kerry?

Joshua Kerry został w lipcu oskarżony o zabójstwo 78-letniej Ann Widdecombe, byłej posłanki Partii Konserwatywnej i europosłanki Brexit Party Nigela Farage'a, poprzedniczki Reform UK.

Śledczy uważają, że Kerry przyjechał do wioski Haytor w hrabstwie Devon i 8 lipca miał zabić Widdecombe w jej domu. Został zatrzymany trzy dni później. Mężczyzna pojawi się w sądzie w Londynie 7 października.

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