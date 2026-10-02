W skrócie Joshua Kerry został oskarżony o przygotowywanie zamachu na Nigela Farage'a, szefa partii Reform UK.

Kerry ma już zarzut zabójstwa byłej posłanki Ann Widdecombe, który postawiono mu w lipcu.

Antyterroryści poinformowali, że zarzuty wobec Kerry'ego dotyczą okresu od maja 2024 do lipca 2026, a postępowanie jest wynikiem długiego i złożonego śledztwa.

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Brytyjscy antyterroryści (CTP) poinformowali w komunikacie, że zarzuty planowania zamachu przez 28-letniego Joshuy Kerry'ego dotyczą okresu między majem 2024 roku i lipcem 2026 r. Celem miał być lider partii Reform UK Nigel Farage.

Joshua Kerry z kolejnymi zarzutami. Wątek szefa Reform UK

Jak podkreślili funkcjonariusze, postawienie zarzutów to efekt długiego, skomplikowanego i wielowątkowego śledztwa.

"Prowadził je specjalnie powołany zespół detektywów, analityków i ekspertów kryminalistycznych, którzy badali wiele różnych wątków. Efektem tej pracy jest postawienie tego bardzo poważnego zarzutu" - podkreśliła cytowana w komunikacie Vicki Evans, krajowa koordynatorka ds. walki z terroryzmem.

Shabana Mahmood, minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, stwierdziła, że nowe ustalenia są "niezwykle niepokojące". - Niech nikt się nie pomyli: atak na kogokolwiek w polityce to atak na nas wszystkich - cytuje jej słowa BBC.

Śledztwo w Wielkiej Brytanii. Kim jest Joshua Kerry?

Joshua Kerry został w lipcu oskarżony o zabójstwo 78-letniej Ann Widdecombe, byłej posłanki Partii Konserwatywnej i europosłanki Brexit Party Nigela Farage'a, poprzedniczki Reform UK.

Śledczy uważają, że Kerry przyjechał do wioski Haytor w hrabstwie Devon i 8 lipca miał zabić Widdecombe w jej domu. Został zatrzymany trzy dni później. Mężczyzna pojawi się w sądzie w Londynie 7 października.



