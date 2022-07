Indeks cen żywności FAO, który monitoruje większość towarów spożywczych sprzedawanych na świecie, wynosił w zeszłym miesiącu średnio 154,2 punktów w porównaniu do 157,9 punktów w maju. Pomimo spadku, wskaźnik czerwcowy był nadal o 23,1 proc. wyższy niż rok temu i wzrósł pod wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a także obaw o niesprzyjające warunki pogodowe, silny globalny popyt oraz wysokie koszty produkcji i transportu.

- Czynniki, które w pierwszej kolejności doprowadziły do wysokich cen na świecie, pozostają w grze - skomentował główny ekonomista FAO Maximo Torero Cullen cytowany przez agencję Reutera.

Tanieją olej, zboża i cukier

"Do spadku indeksu w czerwcu przyczyniły się spadki indeksów cen olejów roślinnych, zbóż i cukru. Wzrosły natomiast indeksy cen nabiału i mięsa" - przekazała FAO.

W oddzielnych szacunkach podaży i popytu na zboża FAO podniosła prognozę globalnej produkcji zbóż w 2022 roku z 2,784 do 2,792 mld ton. To wciąż o 0,6 proc. mniej niż światowa produkcja w 2021 roku. Indeks cen zbóż FAO spadł o 4,1 proc. od maja, ale nadal był wyższy o 27,6 proc. w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku.

FAO przekazała, że czerwcowy spadek cen był spowodowany sezonową dostępnością nowych zbiorów na półkuli północnej, lepszymi warunkami upraw w niektórych krajach oraz wyższymi perspektywami produkcji w Rosji.