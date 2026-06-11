"Fałszywy alarm" w Pentagonie. Doszło do ewakuacji, nowe informacje

Agata Sucharska

Agata Sucharska

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Zamknięcie i ewakuacja Pentagonu były spowodowane fałszywym alarmem - informuje CNN, powołując się na swoje źródła. Wcześniej informowano o akcji służb, która miała być wywołana incydentem dotyczącym materiałów niebezpiecznych i koniecznością przeprowadzenia badań.

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Pentagon
Pentagon został zamknięty Daniel SLIM AFP

W skrócie

  • Według CNN ewakuacja i zamknięcie Pentagonu miały miejsce z powodu fałszywego alarmu, do którego doszło w wyniku podejrzenia obecności materiałów niebezpiecznych.
  • W budynku zauważono funkcjonariuszy w maskach gazowych i kombinezonach ochronnych, a systemy bezpieczeństwa pierwotnie miały wykryć problem z jakością powietrza.
  • Rzecznik Pentagonu poinformował, że wdrożono protokoły ochrony oraz przeprowadzono dodatkowe testy.
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Zamknięcie i ewakuacja Pentagonu były spowodowane fałszywym alarmem - poinformowało CNN, powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą. O incydencie z udziałem materiałów niebezpiecznych w Pentagonie poinformowali wcześniej strażacy z hrabstwa Arlington we wpisie na platformie X.

Według CNN Pentagon został zamknięty. Stacja, powołując się na anonimowe źródła, podała, że z kilku pięter budynku ewakuowano pracowników. "Wiele pięter i korytarzy wewnątrz Pentagonu zostało zamkniętych, a inne ewakuowane" - poinformowano.

Ewakuacja w Pentagonie. Wykryto problem "z jakością powietrza"

Ponadto według relacji CNN w obiekcie można było zauważyć funkcjonariuszy, którzy noszą maski gazowe i kombinezony chroniące przed zagrożeniami chemicznymi.

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell potwierdził, że "zaawansowane systemy zapewniające bezpieczeństwo wykryły problem z jakością powietrza" i należało wprowadzić środki ostrożności do czasu ustalenia źródła problemu.

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- Departament wdraża standardowe protokoły ochrony, w tym nakaz pozostania w miejscu na dotkniętym obszarze - wyjaśniał cytowany przez CNN. Jak dodawał, konieczne były dodatkowe testy.

- Zespoły reagowania są na miejscu i są gotowe do udzielenia pomocy przebywającym w budynku - zapewniał podczas akcji rzecznik.

Źródła: CNN, Reuters

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