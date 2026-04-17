W skrócie Policja w Illinois otrzymała zgłoszenie o bombie w domu brata papieża Leona XIV na przedmieściach Chicago. Alarm okazał się fałszywy.

Incydent miał miejsce po niedawnej wymianie zdań między papieżem Leonem XIV a Donaldem Trumpem.

Prezydent USA krytykował stanowisko Leona XIV wobec wojny z Iranem.

Policja z New Lenox w stanie Illinois w środę wieczorem otrzymała informację o podłożeniu bomby w prywatnym domu na przedmieściach Chicago, który ma należeć do jednego z braci papieża Leona XIV - przekazała stacja ABC News.

USA: Alarm bombowy na przedmieściach Chicago. Mogło chodzić o Johna Prevosta

"Po otrzymaniu zgłoszenia funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce zdarzenia i zabezpieczyli teren, aby zapewnić bezpieczeństwo okolicznym mieszkańcom. Ze względów bezpieczeństwa powiadomiono okoliczne domy i nakazano ewakuację" - czytamy w oświadczeniu policji.

"Do pomocy w śledztwie poproszono wyspecjalizowane jednostki, w tym psa tropiącego z biura szeryfa hrabstwa Will" - dodano.

Alarm okazał się fałszywy. Według funkcjonariuszy nie znaleziono żadnych materiałów wybuchowych, nikt nie został ranny.

"Incydent jest nadal przedmiotem śledztwa, a władze starają się ustalić źródło zgłoszenia. Składanie fałszywych zgłoszeń tego rodzaju jest poważnym przestępstwem i może skutkować postawieniem zarzutów karnych" - czytamy w oświadczeniu.

Niektóre amerykańskie media podały, że groźba miała dotyczyć Johna Prevosta, który mieszka przy tej samej ulicy, którą policja wskazała jako miejsce fałszywego alarmu.

Leon XIV, który pochodzi z Chicago ma dwóch starszych braci: Louisa i Johna. Według doniesień Louis Prevost mieszka na Florydzie. Jego wpisy w mediach społecznościowych, zamieszczane jeszcze przed wyborem nowego papieża, wskazywały, że podziela on niektóre z poglądów republikanów.

Papież Leon XIV starł się z Trumpem. Powodem wojna z Iranem

Do incydentu doszło po niedawnej wymianie zdań między papieżem a prezydentem Stanów Zjednoczonych. Donald Trump w ostatnich dniach zaczął krytykować Leona XIV ze względu na jego sprzeciw wobec amerykańsko-izraelskiej wojny z Iranem.

Na początku tygodnia polityk w poście na platformie Truth Social chwalił Louisa Prevosta, przeciwstawiając go Leonowi XIV. "Louis jest całkowicie za MAGA (Make America Great Again, ruch zwolenników Trumpa - red.). On to rozumie, a Leon nie! Nie chcę papieża, który uważa, że posiadanie broni jądrowej przez Iran jest w porządku" - napisał Trump.

W czwartek Leon XIV ostro skrytykował przywódców, którzy wydają miliardy na wojny i stwierdził, że świat "jest niszczony przez garstkę tyranów".

Tymczasem Trump pytany o swój konflikt z papieżem, przekonywał, że nie prowadzi z nim sporu. Zaznaczył jednak, że papież ma prawo mówić, co chce, a on ma prawo to krytykować.

- Papież musi to po prostu zrozumieć. Nie mam nic przeciwko papieżowi. Jego brat jest MAGA, bez dwóch zdań. Lubię jego brata, Louisa. Nie walczę z nim. Papież wydał oświadczenie. Mówi, że Iran może mieć broń jądrową. Ja mówię, że Iran nie może mieć broni jądrowej - oświadczył Trump. - Gdyby papież spojrzał na 42 tys. osób zabitych w ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy, protestujących bez broni, bez niczego (...) mam prawo się nie zgadzać z papieżem - dodał.

Źródło: gvwire.com, ABC News

