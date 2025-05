Fałszywe wideo z papieżem zalało sieć. Komunikat Watykanu

W internecie pojawiło się fałszywe nagranie, wygenerowane przez sztuczną inteligencję, na którym papież Leon XIV zwraca się do prezydenta Burkina Faso. W sprawie zareagowały już watykańskie media. Jak podano, do stworzenia filmu "zastosowano technikę tzw. morphingu", czyli cyfrową modyfikację obrazu, która dopasowuje ruch ust do sztucznie wygenerowanego tekstu.