Do wybrzeży Hawajów dotarły pierwsze fale tsunami, które powstały w wyniku potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 8,8 stopni u wybrzeży Kamczatki w Rosji. Na wyspie O'ahu, na której znajduje się Honolulu fale osiągnęły wysokość ok. 1,2 metra. Z kolei na wyspie Maui najwyższa odnotowana fala miała wysokość ok. 1,7 metra. Jak do tej pory tsunami nie wyrządziło żadnych poważnych szkód na archipelagu.

Władze Hawajów wydały alert w związku z zagrożeniem i wezwały mieszkańców rejonów przybrzeżnych do ewakuacji na wyżej położone tereny i nie zbliżanie do wody. Gubernator stanu Josh Green przekazał, że tsunami może trwać jeszcze dwie do trzech godzin.

- Szacujemy, że miną jeszcze co najmniej dwie lub trzy godziny, zanim będziemy mogli powiedzieć, że jest bezpiecznie. Jak do tej pory, nie jest źle - powiedział. Zaznaczył jednocześnie, że na wyspie O'ahu zauważono cofnięcie się wody, co zapowiada nadejście fali tsunami.

Przed godz. 13 (czasu polskiego) obniżony został poziom ostrzeżenia przed tsunami.

"Ewakuacja odwołana dla Oahu. Mieszkańcy mogą wrócić do domu. Zachowaj ostrożność w wodzie lub w jej pobliżu. Powszechnych powodzie nie są spodziewane. Trzymaj się z dala od plaż, linii brzegowych i oceanu" - zaznaczono w komunikacie.

Rozwiń

Tsunami na Hawajach. Zamknięte lotniska i porty

Wcześniej hawajskie władze podjęły decyzję o zamknięciu wszystkich portów handlowych. Na Maui - drugiej co do wielkości wyspy archipelagu - odwołano również wszystkie loty z miejscowego lotniska. Josh Green przekazał, że dotychczas fale nie dotarły do portów lotniczych. Wszyscy pracownicy rządowi w Honolulu zostali wypuszczeni wcześniej do domu.

Gubernator zapowiedział jednocześnie, że władze nie planują wyłączenia prądu na terenach zagrożonych tsunami. Zaapelował również, by nie dzwonili na numer alarmowy, jeśli nie ma takiej potrzeby, ponieważ linie powinny być otwarte na wypadek wystąpienia poważnego zagrożenia. W ewakuacji z zagrożonych falami rejonów pomaga amerykańska Marynarka Wojenna.

Trzęsienie ziemi na Kamczatce. Jedno z najsilniejszych w historii

W nocy z wtorku na środę potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,8 stopni wystąpiło u wybrzeży Kamczatki na wschodzie Rosji. Odnotowano również liczne wstrząsy wtórne. Trzęsienie było szóstym najmocniejszym w historii pomiarów.

Na skutek trzęsienia ziemi wystąpiły również fale tsunami, które uderzyły w wybrzeża Rosji, Japonii i Hawajów. Ostrzeżenia przed falami wydano również na zachodnim wybrzeżu USA i Kanady, w Chinach, Indonezji, a nawet Nowej Zelandii.

Największe zniszczenia odnotowano w Rosji, gdzie fale tsunami osiągnęły wysokość nawet do 5 metrów. W wyniku kataklizmu nikt nie zginął. Kilka osób zostało niegroźnie rannych.

"Legalna migracja jest zawsze potrzebna". Czarnek chce przekonać wyborców Konfederacji Polsat News Polsat News