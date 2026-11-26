W skrócie Wybrzeże Kalifornii zmaga się z tzw. królewskimi pływami, niosącymi fale o wysokości nawet 9 metrów.

Fale doprowadziły do zawalenia się części mola w mieście Pacifica, całe zdarzenie sfilmowano.

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa wydała ostrzeżenia przed powodziami oraz silnymi falami.

Na wschodzie z powodu prognozowanego silnego wiatru władze Nowego Jorku po raz pierwszy w historii przełożyły setną paradę Macy's - z czwartku na sobotę.

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Na żadnym z amerykańskich wybrzeży nie jest spokojnie. Podczas gdy na zachodzie "królewskie pływy" niszczą nadmorskie instalacje, we wschodniej części kraju wichury i burze skłoniły organizatorów słynnej nowojorskiej parady Macy's do przełożenia imprezy. W serwisach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których widać, z jak silnym zjawiskiem Amerykanie mają do czynienia.

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Zniszczone molo, zalane domy. Fale jak trzypiętrowe budynki

Kalifornia zmaga się obecnie z wyjątkowo silnymi falami pływowymi, nazywanymi "królewskimi". Uderzały one już w zachodnie wybrzeże pod koniec października, a teraz znowu powodują tam poważne szkody.

Mocno ucierpiało między innymi nadmorskiej miasto Pacifica w Kalifornii. Fale zniszczyły tamtejsze molo. W serwisach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać moment zawalenia się części tej konstrukcji:

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Na szczęście na molo nikogo w tym momencie nie było, ponieważ ta długa na 350 metrów konstrukcja od lata pozostawała zamknięta, po tym jak odkryto na niej pęknięcia. Teraz, pod wpływem fal, jego część nie wytrzymała i przewróciła się do oceanu.

Wysokie fale spowodowały także podtopienie nadmorskich domów i zalanie niektórych ulic, nie tylko w miejscowości Pacifica. W rejonie Zatoki San Francisco fale zalewały również domy i ulice w miastach Valley, Larkspur, Sausalito i Corte Madera.

Dalej na północy, w hrabstwie Humboldt leżącym nieopodal granicy ze stanem Oregon, miejscowe biuro szeryfa nakazało ewakuację niektórych nadmorskich zabudowań.

W środę amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała ostrzeżenie przed powodzią dla wybrzeża Pacyfiku. Ostrzeżono również przed falami wysokimi na 6 do 9 metrów, czyli osiągającymi wielkość dwu- lub trzypiętrowych domów.

Fale te są na tyle silne, że mogą wyciągać ludzi do oceanu, a "nasilające się pływy poniosą wodę i fale dalej niż zwykle" - ostrzegali amerykańscy specjaliści.

"Królewskie pływy" pojawiają się wówczas, gdy Księżyc i Słońce zbliżą się do Ziemi i dzięki swojej grawitacji sprawiają, że masy wody uniosą się nieco wyżej niż zwykle, przez co fale osiągają większe rozmiary. W tym roku efekt ten zwiększa zjawisko super El Niño, ocieplające powierzchnię oceanu, co prowadzi do zwiększonej wilgotności.

Z innego rodzaju zagrożeniem zmagają się natomiast mieszkańcy przeciwległego krańca USA. Tam z powodu złych warunków trzeba było przełożyć jubileuszową, setną edycję kultowej parady miejskiej.

Słynna parada Macy's przełożona. Po raz pierwszy w historii

Po raz pierwszy w historii w Nowym Jorku nie odbędzie się w zaplanowanym terminie parada Macy's, organizowana z okazji Święta Dziękczynienia po raz setny.

Parada ze słynnymi ogromnymi balonami miała się odbyć w czwartek, jednak jej organizatorzy, po konsultacjach z władzami miasta, zdecydowali się ją przenieść na sobotę.

Jedne z balonów przygotowanych do setnej parady z okazji Dnia Dziękczynienia w Nowym Jorku. Z powodu silnego wiatru imprezę przełożono z czwartku na sobotę TIMOTHY A. CLARY AFP

Najwięcej obaw budziły prognozowany na czwartek silny wiatr. Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani na konferencji prasowej powiedział, że wiatr może być na tyle silny, że będzie w stanie łamać gałęzie drzew i powalać linie wysokiego napięcia, więc uznał, że przełożenie parady to słuszna decyzja:

Wiem, że wielu Nowojorczyków, w tym ja, a także miliony ludzi na całym świecie liczyło na to, że parada się odbędzie. (...) Zdaję sobie sprawę, że zmiana terminu spowoduje niedogodności, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze - podkreślił Mamdani.

Regulacje pozwalające na przełożenie kultowej parady wprowadzono po imprezie z 1997 roku, kiedy wichury porwały jeden z balonów i rzucił go na metalowy słup. W zdarzeniu tym ucierpiała kobieta - zapadła w śpiączkę.

Paradę przełożono po raz pierwszy w historii. Zdarzało się jednak całkowicie ją odwołać. Tak było w 1942, 1943 i 1944 roku, czyli podczas drugiej wojny światowej. Tegoroczna parada rozpocznie się w sobotę o godz. 8:30 lokalnego czasu.

Nowojorska parada w Dzień Dziękczynienia organizowana jest co roku przez sieć sklepów Macy's. Jest to największa miejska parada na świecie. Pierwsza odbyła się w 1924 roku. Ponieważ kilka edycji odwołano, ta sobotnia będzie setną.

Źródło: NBC, AP

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