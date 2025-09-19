Fala zatruć w indonezyjskich szkołach. Rząd przeprasza, "nie tego oczekiwaliśmy"

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Kilkuset uczniów z indonezyjskich szkół zatruło się posiłkami finansowanymi przez tamtejszy rząd - poinformowała agencja Reutera. Podobne problemy w 2025 roku dotknęły już w sumie 4 tys. indonezyjskich dzieci. Rząd przeprasza za "powtarzające się przypadki". Jak zapewniono, inicjatywa darmowych posiłków będzie kontynuowana.

Fala zatruć w indonezyjskich szkołach. Zdj. ilustracyjne
Fala zatruć w indonezyjskich szkołach. Zdj. ilustracyjneAfriadi Hikmal/NurPhotoAFP

W skrócie

  • Ponad 800 uczniów w Indonezji zatruło się darmowymi posiłkami szkolnymi finansowanymi przez rząd.
  • Od początku 2025 roku zatrucie pokarmowe po spożyciu takich posiłków dotknęło już ponad 4 tysiące dzieci.
  • Rząd Indonezji przeprasza i zapowiada wzmożony nadzór nad programem, nie wstrzymując jednocześnie inicjatywy.
Ponad 800 uczniów zachorowało w tym tygodniu w wyniku masowego zatrucia pokarmowego po spożyciu darmowych posiłków szkolnych sponsorowanych przez rząd Indonezji - poinformowali urzędnicy.

Jeden z przypadków dotyczył ponad 500 dzieci i był największym ogniskiem zatrucia w ramach sztandarowego programu prezydenta Prabowo Subianto.

Od stycznia do sierpnia 2025 roku zatrucia pokarmowe po spożyciu posiłków dotknęły już ponad 4 tys. dzieci - podał indonezyjski think tank Institute for Development of Economics and Finance.

- W prowincji Jawa Zachodnia 569 uczniów z pięciu szkół w regionie Garut doznało nudności i wymiotów w środę po spożyciu kurczaka z ryżem dostarczonego dzień wcześniej przez jedną z kuchni w ramach programu - przekazał agencji Reutera Nurdin Yana, sekretarz władz regionalnych Garut.

- Według stanu na piątek 10 uczniów wciąż jest hospitalizowanych, pozostali wyzdrowieli - powiedział Yana. Dodał, że początkowo hospitalizacji wymagało ok. 30 dzieci, a reszta była leczona w domach.

    Indonezja. Fala zatruć w szkołach, rząd reaguje i przeprasza

    Samorząd zapowiedział zwiększenie kontroli nad szkolną placówką, która serwowała posiłki. Program nie zostanie jednak wstrzymany - dzieci będą na razie otrzymywać inne jedzenie, takie jak: chleb, mleko, gotowane jajka i owoce.

    W środę do masowego zatrucia doszło również na Wyspach Banggai w prowincji Celebes Środkowy. Zachorowało tam 277 uczniów - podała Narodowa Agencja ds. Żywienia, która nadzoruje rządowy program, dodając, że w tym przypadku dystrybucja posiłków została czasowo wstrzymana.

    Rzecznik prezydenta Indonezji Prasetyo Hadi przekazał, że rząd przeprasza za "powtarzające się w kilku regionach przypadki, które oczywiście nie są tym, czego oczekiwaliśmy ani nie były zamierzone".

    Pojawiły się pytania dotyczące standardów i nadzoru nad programem, który obecnie obejmuje ponad 20 mln beneficjentów. Budżet przedsięwzięcia wynosi 171 bln rupii (10,32 mld dolarów).

    Źródło: Reuters

