Według danych kanadyjskiego resortu zdrowia w 2025 roku, do końca pierwszego tygodnia czerwca, w kraju zarejestrowano 3170 przypadków odry w dziewięciu z 13 prowincji i terytoriów, a najwięcej zachorowań było w Ontario (ponad 2,1 tys.) i w Albercie (843).

Jak w piątek podał publiczny nadawca CBC, w Albercie liczba zachorowań na odrę wzrosła do czwartku już do 996.

"Odra będzie się rozprzestrzeniać w związku z poziomem wyszczepienia poniżej bezpiecznego progu w Kanadzie, a to narazi ciężarne i ich nienarodzone dzieci na ryzyko w przewidywalnej przyszłości" - podsumowała zastępczyni redaktora naczelnego "Canadian Medical Association Journal" Catherine Varner w czerwcowym wydaniu tego pisma kanadyjskiego środowiska medycznego.

W Kanadzie druga dawka szczepionki zaczęła być rutynowo podawana w 1996 roku. O ile jednak w 2019 roku 90 proc. osób w kraju było zaszczepionych co najmniej jedną dawką, o tyle w 2023 roku odsetek ten zmalał do 83 proc. W tym samym czasie odsetek osób z dwiema dawkami zmalał z 86 do 76 proc. - wynika z danych tamtejszego resortu zdrowia.