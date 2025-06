Fala upałów w turystycznych krajach. Polskie ambasady apelują do turystów

Fala upałów we Włoszech. Polska ambasada apeluje do turystów

Do tysięcy polskich turystów i pielgrzymów przebywających we Włoszech zwróciła się z apelem ambasada RP. Na portalach społecznościowych ostrzegła:

"Włochy w objęciach afrykańskiego antycyklonu Pluto. Między czwartkiem 27 czerwca a niedzielą 30 czerwca temperatura sięgnie zenitu , nawet do 40 stopni na Sardynii i 36-38 stopni na Półwyspie Apenińskim ".

Następnie polska placówka zaapelowała: "Nie zapomnijcie: butelka wody, nakrycie głowy, wysoki filtr UV. To nie dodatki, to obowiązek na najbliższy tydzień ".

"Turyści, zachowajcie ostrożność - ten upał może być nie tylko męczący, ale i niebezpieczny" - dodała ambasada w Rzymie. Zaapelowała, by śledzić mapę alertów pogodowych . Jest ona dostępna na stronie internetowej włoskiego Ministerstwa Zdrowia.

Ambasada RP w Zagrzebiu apeluje z kolei do polskich turystów o zachowanie szczególnej ostrożności podczas pobytu w Chorwacji.

Ambasada przypomina, by nie korzystać z telefonu do czasu przyjazdu służb, nie utrudniać ich pracy i bezwzględnie stosować się do poleceń.