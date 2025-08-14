Portal Wetterdienst podał, że rekordowe temperatury zarejestrowano w czwartek w Pabstorf (Saksonia-Anhalt) - 36,8 st. C, Bad Kissingen (Bawaria) - 36,2 st. C i we Frankfurcie nad Menem (Hesja) - 36,1 st. C. Prawie w całych Niemczech termometry wskazały wartości powyżej 30 stopni.

Trwająca fala upałów ma potrwać do piątku, kiedy temperatury sięgną maksymalnie 35 st. C. Od piątkowego popołudnia Niemcy mogą spodziewać się miejscami burz, gwałtownych opadów, które przyniosą ochłodzenie. W sobotę temperatura w całym kraju spadnie do bardziej umiarkowanych wartości.

Upały w Niemczech. Służby wydają ostrzeżenie

Niemiecka służba meteorologiczna ostrzega przed wysokim stężeniem ozonu podczas upałów w wielu regionach kraju. Najwyższe wartości odnotowano w Marl w Nadrenii Północnej-Westfalii (223 mikrogramy na metr sześcienny) oraz we Frankfurcie nad Menem (176 mikrogramów na metr sześcienny). Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca maksymalne dobowe stężenie 8-godzinne na poziomie 100 mikrogramów na metr sześcienny.

Poprzednia fala upałów nawiedziła Niemcy na początku lipca, kiedy temperatury sięgały ok. 40 st. C.

