"Fala uderzeniowa, która wstrząsa Ameryką". Media o "klasie Epsteina"

W skrócie Francuski dziennik "Le Figaro" komentuje publikację nowych dokumentów dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina, podkreślając skalę jego międzynarodowych kontaktów.

W artykule zwraca się uwagę na istnienie tzw. klasy Epsteina, obejmującej szeroką elitę międzynarodową o niespodziewanych powiązaniach.

Podkreślono, że ujawnione materiały pozostawiają więcej pytań niż odpowiedzi, a sprawa Epsteina jest określana jako "najbardziej niszcząca".

Publikacja przez resort sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nowej partii dokumentów "przyprawia o zawrót głowy" - relacjonuje "Le Figaro". Podkreśla, że liczne nazwiska są ukryte, ale nie zawsze ukryto nazwiska ofiar.

"Wśród maili, niekiedy - przynajmniej z pozoru - niewinnych, pojawiają się również zgłoszenia, często anonimowe, zebrane przez FBI, ze szczegółami skandalicznymi albo przerażającymi, jakby nagle otworzyły się drzwi odsłaniające mroczne kulisy" - zauważa dziennik.

"Le Figaro": Oszałamiająca jest liczba i skala kontaktów Epsteina

Jak dodaje francuska gazeta, jednym z powodów, dla których dokumenty wprawiają w oszołomienie, jest liczba i skala kontaktów Epsteina.

"Określenie siatka nigdy nie wydawało się tak właściwe. Epstein jest w centrum ogromnej sieci. Wysyła wiadomości (...) do bankierów i szefów firm, znanych polityków, do co najmniej dwóch prezydentów USA, w tym jednego urzędującego, europejskich arystokratów i magnatów technologicznych, potężnych nowojorskich adwokatów, uznanych naukowców, sławnych artystów, noblistów, modelek i światowców" - opisuje "Le Figaro".

Adresaci Epsteina - dodaje dziennik - "tworzą ogromną międzynarodową sieć, rozciągającą się od Wall Street do Hollywoodu, od Doliny Krzemowej do Waszyngtonu, i na cały świat".

"Le Figaro" dodaje, że choć niektóre z tych listów "odsłaniają próżność i pustkę" tego świata, to "mroczna strona kryje się niezbyt głęboko pod powierzchnią".

"Klasa Epsteina". W dokumentach nazwiska międzynarodowych elit

Dziennik jako mroczną stronę określa pojawiające się regularnie "skandaliczne aluzje albo wzmianki o młodych dziewczętach, które wykorzystywał sam Epstein, ale których również używał jako środek wymiany albo prezenty".

Głównym odkryciem w dokumentach Epsteina jest - zdaniem "Le Figaro" - właśnie samo istnienie tej "klasy Epsteina", "międzynarodowej elity", której członkowie odpowiadają teraz mniej więcej tak samo: "ledwo znali Epsteina, nie wiedzieli o nadużyciach seksualnych popełnianych wobec setek młodych dziewcząt". Jak przypomina dzienniki, te jednak "wciąż go otaczały".

Jednocześnie, zdaniem gazety, "dokumenty pozostawiają więcej pytań, niż dają odpowiedzi". W tym kontekście "Le Figaro" odnosi się do prezydenta USA Donalda Trumpa, którego nazwisko pojawia się w materiałach Epsteina.

"Żaden dokument, do tej pory, nie dowodzi, by był on zamieszany w czyny przestępcze" - ocenia "Le Figaro".

Sprawa Epsteina. "Najbardziej niszcząca ze wszystkich"

Jak dodaje dziennik, nie ma też dowodów - na co liczyli amerykańcy republikanie - przeciwko elitom demokratów. "Polityka nie była nigdy dla Epsteina sprawą ideologiczną, czy partyjną, liczyła się tylko władza" - komentuje autor artykułu.

"Rewelacje materiałów Epsteina nie są ostatnimi. Wiele dokumentów wciąż jest w posiadaniu Departamentu Sprawiedliwości USA" - pisze "Le Figaro".

"W Ameryce, gdzie teorie spiskowe dominują w debacie publicznej, na którą coraz bardziej wpływają influencerzy (...), sprawa Epsteina już wydaje się najbardziej niszcząca ze wszystkich, zwłaszcza dlatego, że w dużym stopniu jest prawdziwa" - podsumowuje dziennik.

