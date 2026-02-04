"Fala uderzeniowa, która wstrząsa Ameryką". Media o "klasie Epsteina"

Fala uderzeniowa, która wstrząsa Ameryką - tak aferę dotyczącą przestępstw Jeffreya Epsteina komentuje francuski dziennik "Le Figaro". Gazeta ocenia, że w największe "oszołomienie" wprawiać może liczba i skala kontaktów, którą pismo nazywa mianem "klasy Epsteina". Zdaniem francuskiego dziennika to właśnie ta kwestia stanowi główne odkrycie upublicznionych aktów sprawy amerykańskiego miliardera.

Publikacja przez resort sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nowej partii dokumentów "przyprawia o zawrót głowy" - relacjonuje "Le Figaro". Podkreśla, że liczne nazwiska są ukryte, ale nie zawsze ukryto nazwiska ofiar.

"Wśród maili, niekiedy - przynajmniej z pozoru - niewinnych, pojawiają się również zgłoszenia, często anonimowe, zebrane przez FBI, ze szczegółami skandalicznymi albo przerażającymi, jakby nagle otworzyły się drzwi odsłaniające mroczne kulisy" - zauważa dziennik.

"Le Figaro": Oszałamiająca jest liczba i skala kontaktów Epsteina

Jak dodaje francuska gazeta, jednym z powodów, dla których dokumenty wprawiają w oszołomienie, jest liczba i skala kontaktów Epsteina.

    "Określenie siatka nigdy nie wydawało się tak właściwe. Epstein jest w centrum ogromnej sieci. Wysyła wiadomości (...) do bankierów i szefów firm, znanych polityków, do co najmniej dwóch prezydentów USA, w tym jednego urzędującego, europejskich arystokratów i magnatów technologicznych, potężnych nowojorskich adwokatów, uznanych naukowców, sławnych artystów, noblistów, modelek i światowców" - opisuje "Le Figaro".

    Adresaci Epsteina - dodaje dziennik - "tworzą ogromną międzynarodową sieć, rozciągającą się od Wall Street do Hollywoodu, od Doliny Krzemowej do Waszyngtonu, i na cały świat".

    "Le Figaro" dodaje, że choć niektóre z tych listów "odsłaniają próżność i pustkę" tego świata, to "mroczna strona kryje się niezbyt głęboko pod powierzchnią".

    "Klasa Epsteina". W dokumentach nazwiska międzynarodowych elit

    Dziennik jako mroczną stronę określa pojawiające się regularnie "skandaliczne aluzje albo wzmianki o młodych dziewczętach, które wykorzystywał sam Epstein, ale których również używał jako środek wymiany albo prezenty".

    Głównym odkryciem w dokumentach Epsteina jest - zdaniem "Le Figaro" - właśnie samo istnienie tej "klasy Epsteina", "międzynarodowej elity", której członkowie odpowiadają teraz mniej więcej tak samo: "ledwo znali Epsteina, nie wiedzieli o nadużyciach seksualnych popełnianych wobec setek młodych dziewcząt". Jak przypomina dzienniki, te jednak "wciąż go otaczały".

      Jednocześnie, zdaniem gazety, "dokumenty pozostawiają więcej pytań, niż dają odpowiedzi". W tym kontekście "Le Figaro" odnosi się do prezydenta USA Donalda Trumpa, którego nazwisko pojawia się w materiałach Epsteina.

      "Żaden dokument, do tej pory, nie dowodzi, by był on zamieszany w czyny przestępcze" - ocenia "Le Figaro".

      Sprawa Epsteina. "Najbardziej niszcząca ze wszystkich"

      Jak dodaje dziennik, nie ma też dowodów - na co liczyli amerykańcy republikanie - przeciwko elitom demokratów. "Polityka nie była nigdy dla Epsteina sprawą ideologiczną, czy partyjną, liczyła się tylko władza" - komentuje autor artykułu.

      "Rewelacje materiałów Epsteina nie są ostatnimi. Wiele dokumentów wciąż jest w posiadaniu Departamentu Sprawiedliwości USA" - pisze "Le Figaro".

      "W Ameryce, gdzie teorie spiskowe dominują w debacie publicznej, na którą coraz bardziej wpływają influencerzy (...), sprawa Epsteina już wydaje się najbardziej niszcząca ze wszystkich, zwłaszcza dlatego, że w dużym stopniu jest prawdziwa" - podsumowuje dziennik.

