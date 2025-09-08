Fala protestów przetacza się przez kraj. Nie żyje co najmniej 19 osób

Co najmniej 19 osób zmarło w wyniku poniedziałkowych starć demonstrantów z policją w stolicy Nepalu - Katmandu. Manifestanci wyszli na ulice, aby okazać swój sprzeciw wobec wygaszenia przez rząd 26 platform społecznościowych. Oprócz zabitych jest ponad 100 rannych. Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała do wszczęcia bezstronnego śledztwa.

Fala protestów w Nepalu przeciwko wygaszeniu platform społecznościowych i korupcji
Fala protestów w Nepalu przeciwko wygaszeniu platform społecznościowych i korupcji

- Jesteśmy tu, aby potępić blokowanie mediów społecznościowych, ale to nie jest jedyny powód - powiedział 24-letni student Yujan Rajbhandari, cytowany przez agencję AFP, odnosząc się do przyczyn manifestacji.

Jak dodał, demonstrujący potępiają również "zinstytucjonalizowaną korupcję w Nepalu". Inny protestujący, 20-letni Ikshama Tumrok, ocenił, że zakaz odzwierciedla "autorytarne praktyki rządu", które należy zmienić.

Fala protestów w Nepalu. Nie żyje co najmniej 19 osób

Policja w Katmandu interweniowała w poniedziałek, stawiając opór demonstrantom, którzy próbowali wedrzeć się na zagrodzony drutem kolczastym teren w pobliżu budynku parlamentu. W tym celu służby użyły armatek wodnych, gazu łzawiącego, a także gumowych kul.

Wzburzeni manifestanci przynieśli ze sobą transparenty z napisami "Zablokujmy korupcję, a nie media społecznościowe" oraz "Młodzież przeciwko korupcji" i podpalili ambulans.

Rannych zostało ponad 100 osób, w tym zarówno po stronie protestujących, jak i mundurowych. Z kolei co najmniej 19 osób poniosło śmierć.

    Premier K.P. Sharma Oli zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu, aby omówić wydarzenia w stolicy i innych miastach kraju. ONZ zaś wezwała nepalskie władze do przeprowadzenia bezstronnego i przejrzystego śledztwa.

    "Jesteśmy zszokowani śmiercią protestujących i liczbą poszkodowanych i domagamy się szybkiego, bezstronnego oraz transparentnego śledztwa" - przekazała w oświadczeniu rzeczniczka biura ONZ ds. praw człowieka Ravina Shamdasani.

    Nepal. Rząd zamyka popularne platformy społecznościowe

    Rząd Nepalu nałożył zakaz działalności na 26 platform społecznościowych i komunikatorów, w tym Facebooka, YouTube'a, LinkedIn, X i Reddita, oskarżając je o nieprzestrzeganie nowych przepisów. Według wyroku Sądu Najwyższego Nepalu z 2023 r., ministerstwo komunikacji i technologii informacyjnych nakazało tym firmom wyznaczenie lokalnego przedstawiciela i osoby odpowiedzialnej za regulację treści.

    W ostatnim czasie resort poinformował, że platformy otrzymały siedmiodniowy termin na rejestrację, zgodnie z nakazem sądowym, ale nie dotrzymały terminu. Następnie wydano nakaz "dezaktywacji" tych platform. Tylko pięć, w tym TikTok, zarejestrowało się w podanym terminie i uniknęło restrykcji.

      Zakaz, który wszedł w życie w czwartek o północy, spotkał się z krytyką ze strony organizacji zajmujących się prawami człowieka i wolnością prasy. Oskarżają one rząd Nepalu o ograniczanie wolności słowa. W niedzielnym oświadczeniu rząd zaprzeczył jakimkolwiek próbom ingerowania w wolność słowa i zapewnił, że jeśli platformy złożą wniosek o rejestrację, to ich działalność zostanie przywrócona.

      W weekend zakaz ten wywołał zamieszanie, uderzając w firmy i kluczową dla Nepalu branżę turystyczną, która w dużej mierze opiera się na mediach społecznościowych - w celu promocji i dotarcia do odbiorców zarówno w kraju, jak i za granicą. Zakaz uderzył też w życie prywatne Nepalczyków, z których wielu ma rodziny mieszkające poza granicami kraju, i wykorzystuje media społecznościowe do kontaktu z bliskimi.

