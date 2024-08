Fala protestów po ataku w Wielkiej Brytanii. Doszło do zamieszek

Brytyjczycy protestują w różnych częściach kraju po brutalnym ataku 17-letniego nożownika na dzieci biorące udział w kursie tańca w Southport. Przed bramą prowadzącą na Downing Street, gdzie mieści się rezydencja brytyjskiego premiera, doszło w środę wieczorem do zamieszek. Tymczasem mieszkańcy Southport, w którym doszło do ataku, podkreślają, że pełne przemocy protesty to ostatnie, czego potrzebuje teraz społeczność.