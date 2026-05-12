W skrócie W mediach społecznościowych pojawiły się nieprawdziwe informacje sugerujące związek między szczepionką Pfizer-BioNTech a zakażeniem hantawirusem.

Wzmianka o zakażeniu hantawirusem wynikała z błędnej interpretacji dokumentu firmy Pfizer, który zawierał ogólną listę zdarzeń medycznych, nie będącą spisem potwierdzonych skutków ubocznych.

Hantawirusy nie są składnikiem szczepionek przeciw COVID-19, co potwierdza producent oraz agencje fact-checkingowe.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sieci od kilku dni krążą informacje o tym, że zakażenia hantawirusem były skutkiem ubocznym szczepionki przeciw COVID-19, produkowanej przez firmę Pfizer-BioNTech.

Jedna z rozpowszechnianych publikacji z 7 maja głosiła: "Lista skutków ubocznych szczepionki Pfizer Covid obejmuje infekcję płuc wywołaną hantawirusem!".

Wpis opierał się na zrzucie ekranu z dokumentu złożonego przez firmę Pfizer w 2021 roku do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w ramach procedury uzyskania licencji biologicznej.

Informacja szybko zaczęła krążyć w sieci, sugerując, że szczepionka może zawierać hantawirusa. W rzeczywistości jest to błędna interpretacja treści dokumentu.

Hantawirus. Błędna interpretacja dokumentu Pfizera

Wspomniana wzmianka o zakażeniu płuc hantawirusem rzeczywiście znajdowała się w dziewięciostronicowym dodatku zatytułowanym "Lista zdarzeń niepożądanych o szczególnym znaczeniu". Jak tłumaczył rzecznik firmy Pfizer, dokument nie stanowi listy potwierdzonych skutków ubocznych.

- Nie jest to jednak potwierdzenie, że szczepionka powoduje infekcję płuc wywołaną hantawirusem - podkreślił przedstawiciel koncernu w rozmowie z agencją Reutera.

Lista obejmowała wszystkie zdarzenia medyczne zgłaszane w okresie od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r., niezależnie od ich związku przyczynowego ze szczepionką. Dane pochodziły m.in. z systemów zgłaszania, takich jak VAERS w USA.

Jak wskazują eksperci, tego typu zestawienia zawierają szeroki katalog zgłoszeń, które mogły wystąpić w czasie badań klinicznych lub po wprowadzeniu szczepionki. Nie oznacza to jednak, że są one wywołane przez preparat.

Amerykańska FDA wielokrotnie podkreślała, że raporty z systemu VAERS "nie muszą oznaczać, że szczepionka spowodowała problem zdrowotny", a zgłoszenia mogą pochodzić od różnych osób i nie zawsze są potwierdzone.

Dezinformacja w sieci. Chodzi o hantawirusa

Hantawirusy są grupą wirusów występujących w naturze, które mogą powodować m.in. ciężkie zakażenia płuc. Nie są one składnikiem szczepionek przeciw COVID-19.

Na liście składników preparatu Pfizer-BioNTech, obecnie znanego jako Comirnaty, nie ma hantawirusów, a sama szczepionka - jak informuje producent - nie zawiera żywych wirusów.

Jak podkreślają eksperci ds. zdrowia publicznego i fact-checkerzy, przypisywanie hantawirusów do szczepionki wynika z błędnej interpretacji dokumentów regulacyjnych, a nie z rzeczywistych danych medycznych. W efekcie powstaje fałszywa narracja, która nie ma potwierdzenia w badaniach naukowych ani w rejestrach bezpieczeństwa szczepień.

O hantawirusie stało się głośno w związku z rejsem wycieczkowca MV Hondius. Na pokładzie statku zmarła zarażona osoba. Dwie następne zmarły w szpitalu w RPA.

Źródło: Reuters

Polityk PiS o Hołowni: Chcą go zniszczyć, już jest niewygodny, ma własne zdanie Polsat News Polsat News