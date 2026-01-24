W skrócie Biały Dom stwierdził, że wkład Ameryki w NATO przewyższa wkład innych krajów.

Wypowiedzi Donalda Trumpa umniejszające roli sojuszników w Afganistanie spotkały się z krytyką ze strony przywódców krajów należących do NATO.

"Prezydent Trump ma rację - wkład Ameryki w NATO przyćmiewa wkład innych krajów" - powiedziała Anna Kelly w przesłanym PAP oświadczeniu. W ten sposób Biały Dom odpowiedział na prośbę o komentarz do fali oburzenia na czwartkowe słowa prezydenta Donalda Trumpa, który umniejszał rolę sojuszników w Afganistanie.

W dalszej części oświadczenia Kelly stwierdziła, że "sukces w realizacji zobowiązania sojuszników z NATO do pięcioprocentowego zwiększenia wydatków na obronę pomaga Europie wziąć na siebie większą odpowiedzialność za własną obronę".

"Stany Zjednoczone są jedynym partnerem NATO, który może chronić Grenlandię, a prezydent, działając w ten sposób, wspiera interesy NATO" - dodała.

Biały Dom komentuje słowa Trumpa o NATO. Wśród sojuszników oburzenie

Podczas wywiadu w Fox News Trump stwierdził, że do tej pory Sojusz był "ulicą jednokierunkową" i Ameryka "nigdy nie potrzebowała" sojuszników i o nic ich nie prosiła.

- Powiedzą (sojusznicy z NATO - red.), że wysłali wojska do Afganistanu, i tak zrobili, pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu - dodał.

Przed wyjazdem na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos Trump zaznaczył z kolei, że: -Wiem, że przyjdziemy z pomocą (NATO), ale naprawdę zastanawiam się, czy oni przyjdą z pomocą nam.

Fala oburzenia po słowach Trumpa. "Powinien przeprosić"

Wypowiedź Trumpa spotkała się z krytyczną reakcją ze strony polityków państw, których żołnierze zginęli podczas służby w Afganistanie.

- Uważam wypowiedzi prezydenta Trumpa za obraźliwe i szczerze mówiąc oburzające. Nie dziwi mnie, że wyrządziły tak wielki ból bliskim tych, którzy zginęli lub zostali ranni, nie wspominając już o osobach w całym kraju - powiedział premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Zasugerował przy tym, że Trump powinien przeprosić za te słowa.

Na wypowiedź Trumpa zareagował również premier Donald Tusk we wpisie opublikowanym na X. "22 grudnia 2011 roku w afgańskim Ghazni uczestniczyłem jako premier Polski w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" - napisał.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał z kolei na platformie X, że "nikt nie ma prawa drwić ze służby naszych żołnierzy".

Z kolei prezydent Karol Nawrocki podkreślił, również na X, że "nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę".

Podczas misji NATO w Afganistanie - będącym jedynym przypadkiem użycia artykułu 5. NATO o wzajemnej obronie - zginęło ponad 1000 żołnierzy NATO, w tym 459 Brytyjczyków i 44 Polaków. Największe straty per capita wśród żołnierzy NATO - w tym USA - poniosła Dania.

Głosy oburzenia popłynęły także z Holandii. Krytycznie wypowiedzieli się też: brytyjski książę Harry, emerytowany admirał amerykańskiej marynarki wojennej i dowódca NATO w latach 2009-2013 James Stavridis, były ambasador USA w Chinach Nicholas Burns czy zasiadający w amerykańskim Kongresie z ramienia republikanów Don Bacon.

