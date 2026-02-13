Fala ekstremalnych powodzi w kraju UE. Tysiące osób musiało opuścić domy

Pięć tysięcy osób zostało do piątkowego poranka ewakuowanych w Portugalii w związku z pustoszącą kraj falą powodzi. W najbliższych godzinach do opuszczenia domów mogą być zmuszeni kolejni mieszkańcy. W związku z ekstremalną pogodą od stycznia w kraju zginęło 16 osób, a ponad 700 zostało rannych.

Zalane tereny miejskie, zniszczony fragment autostrady, budynki i ulice pod wodą, widoczne szkody spowodowane powodzią.
Pogoda w Portugalii. Fala powodzi pustoszy kraj. Tysiące ewakuowanychHANDOUT / BRISA CONCESSAO RODOVIARIA / ADRI SALIDO / STRINGER / ANADOLUAFP

W skrócie

  • W dystrykcie Coimbra w Portugalii doszło do dużych powodzi spowodowanych wystąpieniem z brzegów rzeki Mondego.
  • Władze lokalne przygotowują się na piątkową ewakuację co najmniej 9 tysięcy osób oraz zamknięcie szkół i uniwersytetu w Coimbrze.
  • W wyniku powodzi i wichur od końca stycznia w Portugalii zginęło 16 osób, ponad 700 zostało rannych, a straty przekraczają 4,5 mld euro.
Najtrudniejsza sytuacja występuje w dystrykcie Coimbra, gdzie w trzech miejscach doszło w czwartek do dużych powodzi w konsekwencji wystąpienia z brzegów rzeki Mondego.

Jak poinformowała w czwartek burmistrz Coimbry Ana Abrunhosa, z powodu bardzo wysokiego poziomu rzeki spodziewana jest w rejonie tego miasta "nienotowana od stu lat powódź". Sprecyzowała, że w piątek zamknięte zostaną w Coimbrze wszystkie szkoły, a także miejscowy uniwersytet.

Portugalia. Powodzie pustoszą kraj, tysiące osób ewakuowanych

Abrunhosa dodała, że mieszkańcy aglomeracji Coimbry zostali wezwani do przygotowania tzw. zestawów ratunkowych zawierających produkty pierwszej potrzeby i odzież, które pozwolą przetrwać trzy dni poza domem.

    Wyjaśniła, że lokalne władze w związku z szybko podnoszącym się poziomem Mondego oraz innych rzek regionu przygotowują się na ewakuację w piątek co najmniej dziewięć tys. osób.

    Fala kulminacyjna na rzece Mondego spodziewana jest w Coimbrze późnym popołudniem.

    Niebezpieczna pogoda w Portugalii. Są zabici i ranni, milionowe straty

    Portugalska obrona cywilna przekazała, że w następstwie dużego nasiąknięcia wodą gruntów w wielu miejscach kraju doszło do osunięć ziemi. Jeden z takich przypadków miał miejsce w czwartek przy moście 25 Kwietnia w Lizbonie, ograniczając na nim ruch.

    Z powodu utrzymujących się w Portugalii od końca stycznia wichur i powodzi zginęło 16 osób, a ponad 700 zostało rannych.

    Z szacunków rządu, gmin oraz stowarzyszeń branżowych wynika, że łączne straty spowodowane przez kataklizm przekraczają już 4,5 mld euro.

