W skrócie W dystrykcie Coimbra w Portugalii doszło do dużych powodzi spowodowanych wystąpieniem z brzegów rzeki Mondego.

Władze lokalne przygotowują się na piątkową ewakuację co najmniej 9 tysięcy osób oraz zamknięcie szkół i uniwersytetu w Coimbrze.

W wyniku powodzi i wichur od końca stycznia w Portugalii zginęło 16 osób, ponad 700 zostało rannych, a straty przekraczają 4,5 mld euro.

Najtrudniejsza sytuacja występuje w dystrykcie Coimbra, gdzie w trzech miejscach doszło w czwartek do dużych powodzi w konsekwencji wystąpienia z brzegów rzeki Mondego.

Jak poinformowała w czwartek burmistrz Coimbry Ana Abrunhosa, z powodu bardzo wysokiego poziomu rzeki spodziewana jest w rejonie tego miasta "nienotowana od stu lat powódź". Sprecyzowała, że w piątek zamknięte zostaną w Coimbrze wszystkie szkoły, a także miejscowy uniwersytet.

Portugalia. Powodzie pustoszą kraj, tysiące osób ewakuowanych

Abrunhosa dodała, że mieszkańcy aglomeracji Coimbry zostali wezwani do przygotowania tzw. zestawów ratunkowych zawierających produkty pierwszej potrzeby i odzież, które pozwolą przetrwać trzy dni poza domem.

Wyjaśniła, że lokalne władze w związku z szybko podnoszącym się poziomem Mondego oraz innych rzek regionu przygotowują się na ewakuację w piątek co najmniej dziewięć tys. osób.

Fala kulminacyjna na rzece Mondego spodziewana jest w Coimbrze późnym popołudniem.

Niebezpieczna pogoda w Portugalii. Są zabici i ranni, milionowe straty

Portugalska obrona cywilna przekazała, że w następstwie dużego nasiąknięcia wodą gruntów w wielu miejscach kraju doszło do osunięć ziemi. Jeden z takich przypadków miał miejsce w czwartek przy moście 25 Kwietnia w Lizbonie, ograniczając na nim ruch.

Z powodu utrzymujących się w Portugalii od końca stycznia wichur i powodzi zginęło 16 osób, a ponad 700 zostało rannych.

Z szacunków rządu, gmin oraz stowarzyszeń branżowych wynika, że łączne straty spowodowane przez kataklizm przekraczają już 4,5 mld euro.

