F-16 rozbił się przy autostradzie. Tragiczne informacje z Turcji

Dorota Hilger

Turecki myśliwiec F-16 rozbił się w pobliżu jednej z głównych krajowych autostrad - poinformowały turecki rząd i lokalne media. Kontakt z maszyną został utracony na krótko po starcie. W wyniku katastrofy zginął pilot. Przyczyny, które doprowadziły do katastrofy, nie są na razie znane.

Nocna scena na mokrej autostradzie z udziałem karetek pogotowia i kilku samochodów zatrzymanych wzdłuż drogi, w tle widoczny płomień sugerujący pożar pojazdu, a teren zabezpieczony przez służby ratunkowe.
Turcja. F-16 rozbił się na autostradzie w Balikesir, nie żyje pilotAlpha Defense / X / MIRAC KAYA / ANADOLUAFP

  • Turecki myśliwiec F-16 rozbił się w pobliżu autostrady łączącej Stambuł i Izmir.
  • W wyniku katastrofy zginął pilot maszyny, a przyczyny zdarzenia pozostają nieznane.
  • Ministerstwo Obrony Turcji zapowiedziało wszczęcie śledztwa w sprawie wypadku.
Według informacji przekazanych w komunikacie przez Ministerstwo Obrony Turcji, kontakt radiowy i radarowy został utracony około godziny 1 w nocy czasu lokalnego, na krótko po tym jak samolot wystartował z jednej z baz tureckiego lotnictwa w prowincji Balikesir.

Bezzwłocznie rozpoczęto akcję poszukiwawczą i ratowniczą. Maszynę, której fragmenty zostały rozrzucone na dużym obszarze, szybko udało się zlokalizować w pobliżu autostrady łączącej Stambuł i Izmir.

Turcja. Katastrofa F-16 na autostradzie, nie żyje pilot

Na miejsce natychmiast wezwano służby medyczne i bezpieczeństwa oraz straż pożarną. W katastrofie zginął pilot myśliwca, major Ibrahim Bolat.

    Dokładne przyczyny tragedii nie są na razie znane. Ministerstwo Obrony Turcji zapowiedziało przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie.

    "Niech Bóg zlituje się nad naszym pilotem, który zginął męczeńską śmiercią. Składamy wyrazy współczucia jego rodzinie, tureckim Siłom Zbrojnym i naszemu szlachetnemu narodowi" - napisano w oficjalnym oświadczeniu.

    Myśliwce F-16 weszły na wyposażenie tureckich sił powietrznych w 1987 roku. Szacuje się, że obecnie na wyposażeniu armii Turcji znajduje się od 240 do 250 samolotów myśliwskich tego typu.

    Źródła: AP, BBC Turkey

