F-16 rozbił się przy autostradzie. Tragiczne informacje z Turcji
Turecki myśliwiec F-16 rozbił się w pobliżu jednej z głównych krajowych autostrad - poinformowały turecki rząd i lokalne media. Kontakt z maszyną został utracony na krótko po starcie. W wyniku katastrofy zginął pilot. Przyczyny, które doprowadziły do katastrofy, nie są na razie znane.
W skrócie
- Turecki myśliwiec F-16 rozbił się w pobliżu autostrady łączącej Stambuł i Izmir.
- W wyniku katastrofy zginął pilot maszyny, a przyczyny zdarzenia pozostają nieznane.
- Ministerstwo Obrony Turcji zapowiedziało wszczęcie śledztwa w sprawie wypadku.
Według informacji przekazanych w komunikacie przez Ministerstwo Obrony Turcji, kontakt radiowy i radarowy został utracony około godziny 1 w nocy czasu lokalnego, na krótko po tym jak samolot wystartował z jednej z baz tureckiego lotnictwa w prowincji Balikesir.
Bezzwłocznie rozpoczęto akcję poszukiwawczą i ratowniczą. Maszynę, której fragmenty zostały rozrzucone na dużym obszarze, szybko udało się zlokalizować w pobliżu autostrady łączącej Stambuł i Izmir.
Turcja. Katastrofa F-16 na autostradzie, nie żyje pilot
Na miejsce natychmiast wezwano służby medyczne i bezpieczeństwa oraz straż pożarną. W katastrofie zginął pilot myśliwca, major Ibrahim Bolat.
Dokładne przyczyny tragedii nie są na razie znane. Ministerstwo Obrony Turcji zapowiedziało przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie.
"Niech Bóg zlituje się nad naszym pilotem, który zginął męczeńską śmiercią. Składamy wyrazy współczucia jego rodzinie, tureckim Siłom Zbrojnym i naszemu szlachetnemu narodowi" - napisano w oficjalnym oświadczeniu.
Myśliwce F-16 weszły na wyposażenie tureckich sił powietrznych w 1987 roku. Szacuje się, że obecnie na wyposażeniu armii Turcji znajduje się od 240 do 250 samolotów myśliwskich tego typu.
Źródła: AP, BBC Turkey