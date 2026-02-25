W skrócie Turecki myśliwiec F-16 rozbił się w pobliżu autostrady łączącej Stambuł i Izmir.

W wyniku katastrofy zginął pilot maszyny, a przyczyny zdarzenia pozostają nieznane.

Ministerstwo Obrony Turcji zapowiedziało wszczęcie śledztwa w sprawie wypadku.

Według informacji przekazanych w komunikacie przez Ministerstwo Obrony Turcji, kontakt radiowy i radarowy został utracony około godziny 1 w nocy czasu lokalnego, na krótko po tym jak samolot wystartował z jednej z baz tureckiego lotnictwa w prowincji Balikesir.

Bezzwłocznie rozpoczęto akcję poszukiwawczą i ratowniczą. Maszynę, której fragmenty zostały rozrzucone na dużym obszarze, szybko udało się zlokalizować w pobliżu autostrady łączącej Stambuł i Izmir.

Turcja. Katastrofa F-16 na autostradzie, nie żyje pilot

Na miejsce natychmiast wezwano służby medyczne i bezpieczeństwa oraz straż pożarną. W katastrofie zginął pilot myśliwca, major Ibrahim Bolat.

Dokładne przyczyny tragedii nie są na razie znane. Ministerstwo Obrony Turcji zapowiedziało przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie.

"Niech Bóg zlituje się nad naszym pilotem, który zginął męczeńską śmiercią. Składamy wyrazy współczucia jego rodzinie, tureckim Siłom Zbrojnym i naszemu szlachetnemu narodowi" - napisano w oficjalnym oświadczeniu.

Myśliwce F-16 weszły na wyposażenie tureckich sił powietrznych w 1987 roku. Szacuje się, że obecnie na wyposażeniu armii Turcji znajduje się od 240 do 250 samolotów myśliwskich tego typu.

