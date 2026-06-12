W skrócie Samolot linii Turkish Airlines uderzył skrzydłem w maszt radarowy na lotnisku w Antalyi podczas kołowania, skutkiem czego ewakuowano 267 pasażerów.

W wyniku incydentu jedna osoba została lekko ranna, a jej stan określono jako dobry.

Maszyna i maszt radarowy zostały uszkodzone, a samolot został wycofany z obsługi do czasu zakończenia oględzin technicznych i napraw.

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Zdaniem portalu do zdarzenia doszło w czwartek. Wówczas Boeing 777 linii Turkish Airlines obsługiwał lot ze Stambułu do Antalyi. Na lotnisku docelowym, już w trakcie kołowania, prawe skrzydło maszyny uderzyło w maszt radaru należący do służb kontroli ruchu lotniczego.

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Z samolotu ewakuowanych zostało 267 pasażerów. Akcję przeprowadzono z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. U jednej osoby stwierdzono lekkie obrażenia. Jej stan określany jest jako "dobry".

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia oraz nagrania, na których widać skutki incydentu. Na filmach można dostrzec powalony maszt, otworzone schowki w samolocie oraz ewakuowanych pasażerów.

Chwile grozy na lotnisku w Antalyi. Samolot uderzył w maszt

Skutki incydentu były widoczne zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz maszyny. Odnotowano zauważalne uszkodzenia w części skrzydła. Siła uderzenia była tak duża, że ze schowków nad głowami pasażerów wypadły maski tlenowe.

Poważnie naruszony został także sam maszt radarowy, w który uderzył Boeing. Według aviation24.pl załoga za bardzo zbliżyła się do krawędzi drogi kołowania. Następnie samolot uderzył w maszt połączony z naziemnym radarem. Konstrukcja zawaliła się i uszkodziła poszycie samolotu.

Szczegółowe okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane. Zgodnie z obowiązującymi procedurami linie Turkish Airlines wycofały maszynę z obsługi do czasu zakończenia oględzin technicznych i przeprowadzenia niezbędnych napraw.

Źródło: flymag.com, aviation24.pl





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