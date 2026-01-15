W skrócie Lot AI101 Air India z Delhi do Nowego Jorku został zawrócony po zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Iranem.

Podczas kołowania w Delhi samolot uszkodził prawy silnik, zasysając kontener ładunkowy na płycie lotniska.

Airbus A350 został uziemiony, co może spowodować zakłócenia w realizacji innych rejsów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Lot AI101 linii Air India, realizowany na trasie Delhi-Nowy Jork, zakończył się serią nieprzewidzianych zdarzeń, które ostatecznie doprowadziły do uziemienia samolotu.

Najpierw, krótko po starcie, maszyna musiała zawrócić z powodu zamknięcia irańskiej przestrzeni powietrznej, a po powrocie do Delhi doszło do groźnego incydentu na płycie lotniska.

Niebezpieczny incydent samolotu w Indiach. Sceny grozy podczas kołowania

Jak podały linie lotnicze Air India, podczas kołowania prawy silnik samolotu zassał kontener ładunkowy znajdujący się na płycie lotniska. W wyniku incydentu silnik został uszkodzony.

"Linie lotnicze Air India potwierdzają, że lot AI101, lecący z Delhi do Nowego Jorku (JFK), został zmuszony do powrotu do Delhi wkrótce po starcie z powodu nieoczekiwanego zamknięcia irańskiej przestrzeni powietrznej. Podczas lądowania w Delhi samolot napotkał obcy obiekt podczas kołowania w gęstej mgle, co spowodowało uszkodzenie prawego silnika" - przekazał rzecznik Air India.

W oświadczeniu podkreślono, że samolot został bezpiecznie odstawiony na wyznaczone stanowisko postojowe, a pasażerowie i członkowie załogi nie odnieśli obrażeń.

Linia lotnicza Air India poinformowała, że Airbus A350 został uziemiony w celu przeprowadzenia szczegółowego dochodzenia oraz niezbędnych napraw. Zdarzenie może powodować zakłócenia w realizacji wybranych rejsów obsługiwanych przez ten typ samolotu.

Delhi. Samolot uziemiony, możliwe zakłócenia lotów

Przewoźnik przeprosił pasażerów za niedogodności i zapewnił, że pomaga im w znalezieniu alternatywnych połączeń lub uzyskaniu zwrotu kosztów - zgodnie z ich preferencjami.

"Bezpieczeństwo pozostaje dla Air India priorytetem" - zaznaczono w komunikacie.

W związku z sytuacją w regionie Bliskiego Wschodu linie Air India wydały również ostrzeżenie dotyczące podróży. Poinformowano, że po zamknięciu irańskiej przestrzeni powietrznej loty nad tym obszarem są kierowane trasami alternatywnymi, co może powodować opóźnienia. Część rejsów, których przekierowanie nie jest możliwe, została czasowo odwołana.

Przewoźnik zaapelował do pasażerów o sprawdzanie statusu lotów przed przyjazdem na lotnisko.

Źródło: "The Times of India"

Ingerencja podczas głosowania na szefa Polski 2050? "System działał prawidłowo" Polsat News