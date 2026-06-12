W skrócie Na lotnisku w Hamburgu strefa po kontroli bezpieczeństwa została ewakuowana po wejściu nieuprawnionej osoby.

Zatrzymany na miejscu mężczyzna przypadkowo nacisnął przycisk alarmowy i wszedł do strefy chronionej.

Ewakuacja spowodowała chaos, opóźnienia i odwołania lotów oraz konieczność opuszczenia przez pasażerów również samolotów.

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Na lotnisku w Hamburgu trwała zakrojona na szeroką skalę akcja policji.

Według portalu tygodnika "Bild" w jednym z terminali nieuprawniona osoba nacisnęła przycisk alarmowy na drzwiach, uzyskując nieautoryzowany dostęp do strefy po kontroli bezpieczeństwa.

Jak czytamy, osoba ta została zatrzymana i przebywa obecnie na komisariacie policji, mieszczącym się na terenie lotniska.

Niemcy: Incydent na lotnisku w Hamburgu. Mężczyzna zatrzymany

- Mężczyzna najwyraźniej przypadkowo nacisnął przycisk alarmowy i w ten sposób wszedł na teren strzeżony bez przechodzenia przez kontrolę bezpieczeństwa - poinformował niemieckiego nadawcę NDR rzecznik policji federalnej.

W publikacji podano, że władze portu w Hamburgu zdecydowały się na ewakuację całego obszaru bezpieczeństwa.

Strefę po przejściu kontroli musieli opuścić wszyscy pasażerowie - informował rzecznik policji. Nawet osoby znajdujące się już na pokładach samolotów były zmuszone opuścić maszyny.

Ewakuacja pasażerów, odwołane loty, kolejki. Chaos na lotnisku w Hamburgu

Obecny na miejscu reporter "Bild" relacjonował, że na lotnisku panował chaos. Pasażerowie w terminalu byli informowani przez megafony, że odloty z Hamburga są obecnie niemożliwe. Terminal był zatłoczony, a atmosfera napięta - czytamy.

- Martwię się o mój lot przesiadkowy. Chciałem po prostu pojechać na wakacje - powiedział gazecie jeden ze sfrustrowanych podróżnych.

NDR opisuje, że starty i lądowania były opóźnione lub całkowicie odwołane - dokładna liczba lotów, których to dotyczyło, nadal nie jest znana. Na tablicach informacyjnych wyświetlały się komunikaty o opóźnieniach lotów sięgających nawet trzech godzin. Przy stanowiskach odprawy tworzyły się długie kolejki.

W akcję policji zaangażowani byli również celnicy. Kilku z nich przeszukało salonik na lotnisku. W pogotowiu pozostawała straż pożarna. Pomocy medycznej w jednym z terminali wymagała kobieta, która skarżyła się na problemy z krążeniem.

Media przypominają, że na lotnisku w Hamburgu niemieckie siły zbrojne prowadzą obecnie ćwiczenia. Na miejscu stacjonuje sześć myśliwców Tornado. Między godziną 9 a 18, równolegle z regularnymi operacjami lotniczymi, wojskowe samoloty ćwiczą tam starty i lądowania.





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