Według czwartkowych doniesień władz i mediów setki ewakuacji miały miejsce w mocno dotkniętym regionie Fort Myers. Zniszczenia odcięły dopływ wody pitnej do co najmniej dziewięciu szpitali. Nastąpiły też przerwy w dostawie prądu.

Huragan Ian. Ewakuacja z domów opieki

Florydzka sieć opieki zdrowotnej (FHCA) podała, że od czwartku rano 43 domy opieki ewakuowały blisko 3400 pensjonariuszy, głównie w południowo-zachodniej części stanu. W Orlando rezydenci domu opieki Avante zostali ewakuowani do karetek i autobusów z dzielnicy, która zazwyczaj nie jest nawiedzona powodzią.

AP informowała, że NASA przeniosła rakietę księżycową z Przylądka Canavera do hangaru w Kennedy Space Center. Centrum kosmiczne było zamknięte dla prawie wszystkich 12 tys. pracowników. Zaczęto tam już szacować szkody.

Joe Biden wezwał w czwartek mieszkańców zalanych obszarów w południowo-zachodniej Florydzie do pozostania w domach, nawet gdy wody huraganu ustąpią. Jak wyjaśnił ratownicy muszą najpierw ocenić sytuację. Ostrzegł, że huragan może przynieść historycznie wysoką liczbę ofiar.

- To może być najbardziej śmiercionośny huragan w historii Florydy. Konkretne liczby nie są wciąż znane, ale z wczesnych doniesień wynika, że życie mogło stracić wiele osób - wskazał prezydent.

Gubernator: Nigdy nie widzieliśmy takiej powodzi

Gubernator Florydy Ron DeSantis zwracając uwagę na szkody stwierdził, że sieć elektryczna dla hrabstw Lee i Charlotte prawdopodobnie będzie musiała zostać odbudowana. Dewastację z powodu powodzi na tym obszarze określił jako zdarzające się raz na 500 lat.

Jak dodał, sześciometrowe fale sztormowe zniszczyły historyczne molo w Naples. Część jedynego mostu łączącego wyspę Sanibel ze stałym lądem została zmyta. Strukturalnych uszkodzeń doznał też most Pine Island Bridge.

- Nadchodzące dni przyniosą więcej ocen. Myślę jednak, że nigdy nie widzieliśmy takiej powodzi jak ta - akcentował DeSantis.

Zgodnie z prognozami dopóki nie minie Ian, który osłabł i stał się z huraganu burzą tropikalną, w niektórych częściach Florydy może spaść łącznie ponad 76 cm deszczu.

Według komunikatu meteorologicznego o godzinie 14:00 lokalnego czasu Ian poruszał się na północny-wschód z prędkością ok. 14,5 km/godz., a siła wiatru spadła do 112,6 km/godz. Meteorolodzy przewidują, że kiedy Ian dotrze do Karoliny Południowej i Północnej przybierze na sile i znowu stanie się huraganem.