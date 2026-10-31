W skrócie Ukraińskie władze przeprowadziły operację humanitarną w okupowanych Oleszkach, ewakuując cywilów na tereny kontrolowane przez Kijów po wprowadzeniu zawieszenia broni.

W operacji pośredniczyły Stany Zjednoczone, a kluczową rolę w negocjacjach odegrała pierwsza dama USA Melania Trump, co potwierdził Biały Dom oraz Wołodymyr Zełenski.

W Oleszkach po zniszczeniu tamy w Nowej Kachowce przebywało około dwóch tysięcy osób, w tym dzieci, które przez długi czas nie miały dostępu do wody i żywności.

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Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę w mediach społecznościowych, że mieszkańcy okupowanych przez Rosję Ołeszek w obwodzie chersońskim wrócili na tereny kontrolowane przez Ukrainę.

Wraz z ewakuowanymi wróciła również ukraińska delegacja, która realizowała misję humanitarną.

Oleszki. Koniec ewakuacji mieszkańców

"Przeprowadzono operację humanitarną, mającą na celu ratowanie mieszkańców Oleszek w obwodzie chersońskim. W sektorze chersońskim ogłoszono zawieszenie broni, podczas którego drogi prowadzące do Oleszek zostały oczyszczone z min, a także dostarczono pomoc humanitarną" - relacjonował na platformie X Wołodymyr Zełenski.

"Mamy nadzieję, że dostęp humanitarny do Oleszek pozostanie otwarty. Ponadto osoby wymagające ewakuacji zostały wywiezione z miasta i okolicznych miejscowości. Obecnie obywatele Ukrainy z miasta przekroczyli granicę ukraińską w obwodzie czernihowskim" - wskazał.

Zełenski zapewnił, że "wszyscy otrzymają niezbędną pomoc". "Ważne jest, aby agencje rządowe oraz wszystkie zaangażowane władze regionalne i lokalne działały skutecznie i pomagały naszym obywatelom w adaptacji" - dodał.

Akcja humanitarna w Olszekach. Prezydent Ukrainy podziękował

Prezydent Ukrainy ponownie podziękował stronie amerykańskiej oraz pierwszej damie USA Melanii Trump za ich współpracę. "Jestem dumny z naszych Sił Obronnych Ukrainy, które bronią naszego kraju i z honorem zapewniły warunki bezpieczeństwa dla tej operacji humanitarnej" - napisał.

"Dziękuję ukraińskiemu rzecznikowi praw człowieka Dmytrowi Łubińcowi oraz jego zespołowi za przeprowadzenie tej misji. Dziękuję również wszystkim na na świecie - każdemu dziennikarzowi, każdemu przywódcy politycznemu i obywatelskiemu oraz każdej zaangażowanej osobie - którzy pomogli zwrócić uwagę świata na sytuację w Oleszkach i prawdziwą katastrofę humanitarną na terytorium Ukrainy tymczasowo okupowanym przez Rosję" - podkreślił.

"Gdy świat zwraca uwagę, ludzie są ratowani. Potrzebne są również dalsze kroki w kierunku deeskalacji i rzeczywisty postęp na drodze do pokoju. Chwała Ukrainie!" - zakończył.

Oleszki. Lokalne porozumienie broni, zaangażowana Melania Trump

Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Oleszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego Melania Trump.

Według władz w Kijowie sytuacja ludzi, którzy pozostali w Oleszkach, jest dramatyczna. Biały Dom potwierdził, że w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa około dwa tys. osób, w tym 50 dzieci. Oleszki zostały zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce.

Oleszki leżą około cztery kilometrów od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Oleszek.



