Europosłowie żądają usunięcia plakatu z tęczową Matką Boską Częstochowską

Oprac.: Norbert Amlicki Świat

Ponad 30 posłów do Parlamentu Europejskiego - z Polski, Węgier, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Litwy i Niemiec - skierowało list do dyrektor Domu Historii Europejskiej w Brukseli, żądając usunięcia plakatu, przedstawiającego Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli. - Dla wielu osób w Polsce wykorzystanie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej do kampanii na rzecz środowisk LGBTI+ było naruszeniem tej podstawowej zasady wzajemnego szacunku, do którego każdy wierzący ma prawo - powiedziała europosłanka Izabela Kloc (PiS).

Zdjęcie Matka Boska w tęczowej aureoli / Piotr Hukalo / East News