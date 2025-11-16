Europosłanka rozmawiała z Miedwiediewem. "Zamknięte spotkanie na wysokim szczeblu"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Diana Sosoaca, rumuńska europosłanka, która zanana jest ze swoich prorosyjskich poglądów, rozmawiała w Soczi z Dmitrijem Miedwiediewem. Biuro prasowe polityk przekazało, że było to "zamknięte spotkanie na wysokim szczeblu". Były prezydent Rosji miał docenić przemówienie Sosoacy, a "w geście uznania" stanął obok niej do zdjęcia.

Rumuńska europosłanka Diana Sosoaca pojawiła się na spotkaniu z Dmitrijem Miedwiediewem w Soczi
Rumuńska europosłanka Diana Sosoaca pojawiła się na spotkaniu z Dmitrijem Miedwiediewem w SocziFacebook.com / DianaSosoacaOficial ; Anadolu / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Europosłanka Diana Sosoaca odbyła spotkanie z Dmitrijem Miedwiediewem w Soczi.
  • Podczas rozmowy poruszono tematy globalnych konfliktów oraz zasad dyplomacji.
  • Diana Sosoaca jest znana z prorosyjskich poglądów i ma na koncie zarzuty rumuńskiej prokuratury.
Do spotkania w Soczi doszło w sobotę. Rumuńskiej europosłance Dianie Sosoacy udało się tam porozmawiać z byłym prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem, o czym powiadomiło biuro prasowe polityk.

Rumuńska europosłanka pojawiła się w Soczi. Spotkała się z Miedwiediewem

W komunikacie przekazano, że było to "zamknięte spotkanie na wysokim szczeblu", podczas którego omówiono "główne konflikty toczące się na świecie, nie tylko militarne, ale i społeczne czy gospodarcze".

W swoim wystąpieniu prorosyjska europosłanka podkreślała, iż opowiada się za "zachowaniem opartym na normalności, szacunku i rzeczywistych zasadach dyplomacji".

    Biuro prasowe rumuńskiej polityk dodało, że jej przemówienie "zostało docenione przez Miedwiediewa". Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji miał nawet określić przemowę Sosoacy jako "wspaniałe". 

    "W geście szacunku i uznania Dmitrij Miedwiediew - były prezydent Rosji, a obecnie jeden z najgłośniejszych propagandystów Kremla - postanowił stanąć na oficjalnym zdjęciu obok Diany Sosoacy, z którą bezpośrednio rozmawiał" - dodano w komunikacie.

    Diana Sosoaca nie kryje swoich prorosyjskich poglądów

    Przewodnicząc partii S.O.S. Rumunia znana jest ze swoich prorosyjskich poglądów, które niejednokrotnie wygłaszała publicznie. Końcem października Diana Sosoaca podczas spotkania "Przyjaciół Rosji" wystąpiła w roli prelegenta.

    Europosłanka mówiła m.in. o prezydencie Ukrainy oraz "napiętych wydarzeniach" związanych z jego wizytą w rumuńskim parlamencie w 2023 roku, kiedy miała mu zabronić przemawiać. 

    - Jeśli (Wołodymyr Zełenski - red.) ośmieli się przyjść do mojego parlamentu, złamię mu nogi! Niech nie ośmiela się wygłaszać przemówienia w moim parlamencie - mówiła Sosoaca.

    Dalej polityk dodała, że jest zobowiązana wobec Rumunów "do obrony suwerenności i niezależności mojego kraju oraz do reagowania na wrogów mojego narodu".

    "Europejska Prawda" przypomina, że rumuńska prokuratura przedstawiła Dianie Sosoacy łącznie 11 zarzutów - wśród nich jest m.in. "propagowanie kultu zbrodniarzy wojennych" oraz "negowanie Holokaustu". W ubiegłym roku polityk została skreślona z listy kandydatów na prezydenta kraju.

    Źródła: "Europejska Prawda", Interia

